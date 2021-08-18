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Минюст внес «Голос» в реестр незарегистрированных организаций-иноагентов

Ведомости

Минюст включил общероссийское общественное движение «Голос» в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Информация опубликована на сайте министерства.

Организация стала первой в реестре. В нем указано, что движение финансировала гражданка Армении. Причина включения «Голоса» в список не приводится. В 2013 г. организация была включена в реестр НКО-иноагентов и оштрафована за отсутствие регистрации в качестве иностранного агента. 

На прошлой неделе «Голос» попросил президента России Владимира Путина организовать на выборах видеонаблюдение, доступное для всех граждан, а также поручить правительству изыскать необходимые средства на организацию публичной трансляции с избирательных участков.

Ранее по теме: Минюст включил издание The Insider и пятерых журналистов в реестр СМИ-иноагентов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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