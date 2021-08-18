Минюст внес «Голос» в реестр незарегистрированных организаций-иноагентов

Организация стала первой в реестре. В нем указано, что движение финансировала гражданка Армении. Причина включения «Голоса» в список не приводится. В 2013 г. организация была включена в реестр НКО-иноагентов и оштрафована за отсутствие регистрации в качестве иностранного агента.