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Рейс «Аэрофлота» Москва — Шанхай приостановят еще на две недели из-за COVID-19 на борту

Ведомости

Главное управление гражданской авиации Китая сообщило, что с 30 августа приостановит еще на две недели выполнение авиакомпанией «Аэрофлот» рейса SU-208 по маршруту Москва — Шанхай.

«Полеты по данному маршруту для авиакомпании будут приостановлены на две недели с 30 августа», — передает ТАСС,

Приостановка рейсов связана с выявлением инфицированных на борту 6 августа у девяти пассажиров, летевших этим рейсом, положительного результата теста на COVID-19. Кроме того, 12 августа власти Китая также объявили о двухнедельной приостановке рейсов «Аэрофлота» с 16 августа после того, как по данному маршруту 30 июля было выявлено пять заболевших.

Действия приняты в связи с положением Главного управления гражданской авиации Китая, которое регулирует международное авиасообщение. Согласно ему, если у пяти и более пассажиров после въезда тест на COVID-19 положительный, то авиасообщение на данном маршруте ограничивается на две недели. Если COVID-19 подтверждается у десяти более пассажиров, то сообщение приостанавливается на четыре недели.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных