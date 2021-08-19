Рейс «Аэрофлота» Москва — Шанхай приостановят еще на две недели из-за COVID-19 на борту

Действия приняты в связи с положением Главного управления гражданской авиации Китая, которое регулирует международное авиасообщение. Согласно ему, если у пяти и более пассажиров после въезда тест на COVID-19 положительный, то авиасообщение на данном маршруте ограничивается на две недели. Если COVID-19 подтверждается у десяти более пассажиров, то сообщение приостанавливается на четыре недели.