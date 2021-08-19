Рейс «Аэрофлота» Москва — Шанхай приостановят еще на две недели из-за COVID-19 на борту
Главное управление гражданской авиации Китая сообщило, что с 30 августа приостановит еще на две недели выполнение авиакомпанией «Аэрофлот» рейса SU-208 по маршруту Москва — Шанхай.
«Полеты по данному маршруту для авиакомпании будут приостановлены на две недели с 30 августа», — передает ТАСС,
Приостановка рейсов связана с выявлением инфицированных на борту 6 августа у девяти пассажиров, летевших этим рейсом, положительного результата теста на COVID-19. Кроме того, 12 августа власти Китая также объявили о двухнедельной приостановке рейсов «Аэрофлота» с 16 августа после того, как по данному маршруту 30 июля было выявлено пять заболевших.
Действия приняты в связи с положением Главного управления гражданской авиации Китая, которое регулирует международное авиасообщение. Согласно ему, если у пяти и более пассажиров после въезда тест на COVID-19 положительный, то авиасообщение на данном маршруте ограничивается на две недели. Если COVID-19 подтверждается у десяти более пассажиров, то сообщение приостанавливается на четыре недели.