Мединский предложил сделать ЕГЭ по истории обязательным
Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил о необходимости сделать обязательным для всех школьников Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории. Свое мнение он выразил на научно-практической конференции «Психологическая оборона. Информационное противоборство в условиях ментальной войны» в рамках форума «Армия-2021».
«ЕГЭ, безусловно, надо очень сильно совершенствовать и доводить до ума, точно не оставлять единственным критерием оценки, особенно в гуманитарных науках. Я убежден, когда образование сориентировано в основном на сдачу обязательных ЕГЭ, если система ЕГЭ сохраняется и будет совершенствоваться, нужен обязательный ЕГЭ по истории. Я не могу понять, почему история менее важный предмет, чем математика и русский язык», — сказал он (цитата по ТАСС).
30 июля президент России Владимир Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии по историческому просвещению. Согласно документу, ее деятельность должна быть направлена на отстаивание национальных интересов страны, включая сохранение исторической памяти и развитие просветительской деятельности в области истории. Председателем комиссии назначили Мединского.
Помощник президента в ходе форума заявил, что считает целью комиссии повышение качества преподавания истории в школах и ее популяризации. Кроме того, комиссия планирует заняться «активной контрпропагандой» и «разоблачением технологии манипуляций историческими фактами», добавил он.
Мединский с 2012 по 2020 г. возглавлял министерство культуры России. После ухода в отставку правительства Дмитрия Медведева в январе прошлого года занял пост помощника президента РФ. Мединский написал несколько книг на исторические темы. 27 марта этого года Минпросвещения одобрило учебные пособия под его редакцией.