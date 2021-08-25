Мединский предложил сделать ЕГЭ по истории обязательным

«ЕГЭ, безусловно, надо очень сильно совершенствовать и доводить до ума, точно не оставлять единственным критерием оценки, особенно в гуманитарных науках. Я убежден, когда образование сориентировано в основном на сдачу обязательных ЕГЭ, если система ЕГЭ сохраняется и будет совершенствоваться, нужен обязательный ЕГЭ по истории. Я не могу понять, почему история менее важный предмет, чем математика и русский язык», — сказал он (цитата по ТАСС).