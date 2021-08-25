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Мединский предложил сделать ЕГЭ по истории обязательным

Ведомости

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил о необходимости сделать обязательным для всех школьников Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории. Свое мнение он выразил на научно-практической конференции «Психологическая оборона. Информационное противоборство в условиях ментальной войны» в рамках форума «Армия-2021».

«ЕГЭ, безусловно, надо очень сильно совершенствовать и доводить до ума, точно не оставлять единственным критерием оценки, особенно в гуманитарных науках. Я убежден, когда образование сориентировано в основном на сдачу обязательных ЕГЭ, если система ЕГЭ сохраняется и будет совершенствоваться, нужен обязательный ЕГЭ по истории. Я не могу понять, почему история менее важный предмет, чем математика и русский язык», — сказал он (цитата по ТАСС).

30 июля президент России Владимир Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии по историческому просвещению. Согласно документу, ее деятельность должна быть направлена на отстаивание национальных интересов страны, включая сохранение исторической памяти и развитие просветительской деятельности в области истории. Председателем комиссии назначили Мединского. 

Помощник президента в ходе форума заявил, что считает целью комиссии повышение качества преподавания истории в школах и ее популяризации. Кроме того, комиссия планирует заняться «активной контрпропагандой» и «разоблачением технологии манипуляций историческими фактами», добавил он. 

Мединский с 2012 по 2020 г. возглавлял министерство культуры России. После ухода в отставку правительства Дмитрия Медведева в январе прошлого года занял пост помощника президента РФ. Мединский написал несколько книг на исторические темы. 27 марта этого года Минпросвещения одобрило учебные пособия под его редакцией.

Ранее по теме: Комиссия Владимира Мединского будет заниматься исторической и культурной контрпропагандой

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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