Суд продлил до 1 декабря арест Виктору Батурину по делу о попытке мошенничества
Басманный суд Москвы продлил арест Виктора Батурина — брата Елены Батуриной, вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова — до 1 декабря по делу о покушении на мошенничество, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Софинскую.
«Суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил Батурину срок содержания под стражей до 1 декабря», — сказала пресс-секретарь.
В июле суд продлял срок арест Батурину до 1 сентября. В отношении него возбуждено дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст.159 УК РФ). Батурин был задержан 1 июля после допроса.
Уголовное дело было заведено по заявлению сестры Батурина — Елены и связано с корпоративным конфликтом, который начался между Батуриными в 2005 г. Тогда Виктор Батурин был уволен из девелоперской группы «Интеко». В 2007 г. брат и сестра заключили мировое соглашение, однако у сторон оказались разные версии договоров: по версии Виктора Батурина, Елена должна ему компенсировать более 13 млрд руб. за передачу акций «Интеко». А в версии договора Елены сказано, что Виктор не имеет никаких прав на акции компании.