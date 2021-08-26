Суд продлил до 1 декабря арест Виктору Батурину по делу о попытке мошенничества

Уголовное дело было заведено по заявлению сестры Батурина — Елены и связано с корпоративным конфликтом, который начался между Батуриными в 2005 г. Тогда Виктор Батурин был уволен из девелоперской группы «Интеко». В 2007 г. брат и сестра заключили мировое соглашение, однако у сторон оказались разные версии договоров: по версии Виктора Батурина, Елена должна ему компенсировать более 13 млрд руб. за передачу акций «Интеко». А в версии договора Елены сказано, что Виктор не имеет никаких прав на акции компании.