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Суд продлил до 1 декабря арест Виктору Батурину по делу о попытке мошенничества

Ведомости

Басманный суд Москвы продлил арест Виктора Батурина — брата Елены Батуриной, вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова — до 1 декабря по делу о покушении на мошенничество, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Софинскую.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил Батурину срок содержания под стражей до 1 декабря», — сказала пресс-секретарь.

В июле суд продлял срок арест Батурину до 1 сентября. В отношении него возбуждено дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст.159 УК РФ). Батурин был задержан 1 июля после допроса. 

Уголовное дело было заведено по заявлению сестры Батурина — Елены и связано с корпоративным конфликтом, который начался между Батуриными в 2005 г. Тогда Виктор Батурин был уволен из девелоперской группы «Интеко». В 2007 г. брат и сестра заключили мировое соглашение, однако у сторон оказались разные версии договоров: по версии Виктора Батурина, Елена должна ему компенсировать более 13 млрд руб. за передачу акций «Интеко». А в версии договора Елены сказано, что Виктор не имеет никаких прав на акции компании.

Ранее по теме: Суд арестовал Батурина до 1 сентября по делу о покушении на мошенничество

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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