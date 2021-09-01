Россияне назвали самые важные школьные предметы
Русский язык для большинства россиян является самым важным предметом, изучаемым в школе, говорится в результатах исследования, проведенного сервисом по поиску трудоустройства «Работа.ру» среди более чем 5000 человек старше 18 лет из всех регионов страны (есть в распоряжении «Ведомостей»).
Наиглавнейшим предметом русский язык назвали 58%. Вторыми по популярности стали иностранные языки: на их значимость указали 44% опрошенных. В тройку лидеров попали алгебра и геометрия, которые сочли наиболее необходимыми 42% участников исследования.
Остальные школьные предметы упоминались гораздо реже. Например, историю самой важной дисциплиной сочли лишь 19%, а литературу — 16%. В пользу информатики и ИКТ высказались 14% опрошенных, а физики и физкультуры — по 12% соответственно.
Реже всего самыми важными предметами называли основы религиозных культур и светской этики, музыку и изобразительное искусство. За них выступили только по 2% граждан. 3% указали на важность основ духовно-нравственной культуры народов России, 4% — ОБЖ, по 5% — химии, биологии и обществознания, 7,5% — географии.
25 августа помощник президента России Владимир Мединский заявил о необходимости сделать обязательным для всех школьников единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории. Он отметил, что этот предмет не менее важен, чем русский язык и математика.