Россияне назвали самые важные школьные предметы

Русский язык для большинства россиян является самым важным предметом, изучаемым в школе, говорится в результатах исследования, проведенного сервисом по поиску трудоустройства «Работа.ру» среди более чем 5000 человек старше 18 лет из всех регионов страны (есть в распоряжении «Ведомостей»).