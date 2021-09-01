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Россияне назвали самые важные школьные предметы

Ведомости

Русский язык для большинства россиян является самым важным предметом, изучаемым в школе, говорится в результатах исследования, проведенного сервисом по поиску трудоустройства «Работа.ру» среди более чем 5000 человек старше 18 лет из всех регионов страны (есть в распоряжении «Ведомостей»).

Наиглавнейшим предметом русский язык назвали 58%. Вторыми по популярности стали иностранные языки: на их значимость указали 44% опрошенных. В тройку лидеров попали алгебра и геометрия, которые сочли наиболее необходимыми 42% участников исследования.

Остальные школьные предметы упоминались гораздо реже. Например, историю самой важной дисциплиной сочли лишь 19%, а литературу — 16%. В пользу информатики и ИКТ высказались 14% опрошенных, а физики и физкультуры — по 12% соответственно.

Реже всего самыми важными предметами называли основы религиозных культур и светской этики, музыку и изобразительное искусство. За них выступили только по 2% граждан. 3% указали на важность основ духовно-нравственной культуры народов России, 4% — ОБЖ, по 5% — химии, биологии и обществознания, 7,5% — географии.

25 августа помощник президента России Владимир Мединский заявил о необходимости сделать обязательным для всех школьников единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории. Он отметил, что этот предмет не менее важен, чем русский язык и математика.

Ранее по теме: Мединский предложил сделать ЕГЭ по истории обязательным

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных