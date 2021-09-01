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Школьник указал Путину на ошибку во время открытого урока по истории

Ведомости

Школьник из Воркуты поправил президента России Владимира Путина во время встречи главы государства с учащимися школы Всероссийского детского центра «Океан». Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24».

Во время своей речи Путин назвал войну, которую в начале XVIII в. Петр I вел со Швецией, Семилетней. Подросток прервал главу государства, уточнив, что на самом деле речь идет о Северной войне.

«Не сочтите за мою как бы... В общем, это называлось не Семилетняя война, а просто Северная война. Северная война длилась с 1700 по 1721 г.», — сказал мальчик.

Путин поблагодарил подростка за уточнение. «Да, это Северная война, конечно. Спасибо за поправочку», — сказал он.

Ранее сегодня президент приехал во Владивосток, где провел для учащихся открытый урок. Он рассказал о своем образовании и назвал историю важным предметом, который является фундаментом всех гуманитарных знаний.

Ранее по теме: Россияне назвали самые важные школьные предметы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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