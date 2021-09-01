Школьник указал Путину на ошибку во время открытого урока по истории
Школьник из Воркуты поправил президента России Владимира Путина во время встречи главы государства с учащимися школы Всероссийского детского центра «Океан». Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24».
Во время своей речи Путин назвал войну, которую в начале XVIII в. Петр I вел со Швецией, Семилетней. Подросток прервал главу государства, уточнив, что на самом деле речь идет о Северной войне.
«Не сочтите за мою как бы... В общем, это называлось не Семилетняя война, а просто Северная война. Северная война длилась с 1700 по 1721 г.», — сказал мальчик.
Путин поблагодарил подростка за уточнение. «Да, это Северная война, конечно. Спасибо за поправочку», — сказал он.
Ранее сегодня президент приехал во Владивосток, где провел для учащихся открытый урок. Он рассказал о своем образовании и назвал историю важным предметом, который является фундаментом всех гуманитарных знаний.