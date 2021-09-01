Собянин назвал Москву крупнейшим донором федерального бюджета

«Москва большую часть денег, большую часть налогов перечисляет в федеральный бюджет. Не нам перечисляют, а территории Москвы перечисляют деньги в федеральный бюджет. И этих денег хватает для того, чтобы 60% всех трансфертов всем регионам страны перечислять, то есть Москва является крупнейшим донором страны», — сказал московский мэр в ходе марафона «Новое знание».