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Собянин назвал Москву крупнейшим донором федерального бюджета

Ведомости

Большую часть денег и налогов Москва перечисляет в федеральный бюджет, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, слова которого передает «РИА Новости». По словам столичного градоначальника, Москва является крупнейшим донором федерального бюджета среди субъектов РФ.

«Москва большую часть денег, большую часть налогов перечисляет в федеральный бюджет. Не нам перечисляют, а территории Москвы перечисляют деньги в федеральный бюджет. И этих денег хватает для того, чтобы 60% всех трансфертов всем регионам страны перечислять, то есть Москва является крупнейшим донором страны», — сказал московский мэр в ходе марафона «Новое знание».

Из презентации мэра следует, что в 2020 г. Москва перечислила в федеральный бюджет и государственные внебюджетные фонды 2,9 трлн руб. Около 48% собранных в Москве взносов за прошлый год было израсходовано на выплату пенсий и медицинское обеспечение жителей других регионов.

«Москвичи со своей зарплаты перечисляют в пенсионные и медицинские фонды. Москвичи отдали другим регионам 800 млрд руб. в прошлом году, себе оставив 890 млрд – практически половину своих денежек, которые они отчисляют, отдают другим жителям страны», — добавил Собянин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных