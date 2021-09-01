Россия поднялась на второе место в медальном зачете Паралимпиады

Сегодня российские спортсмены выиграли 15 медалей, включая семь золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые, передает «Интерфакс». В частности, «золото» завоевали легкоатлеты Андрей Вдовин, Муса Таймазов и Галина Липатникова, пловцы Мария Павлова, Виктория Ищиулова и Андрей Калина, а также велогонщик Руслан Кузнецов.