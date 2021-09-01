Россия поднялась на второе место в медальном зачете Паралимпиады
Российская сборная поднялась на второе место в общекомандном зачете Паралимпийских игр в Токио, следует из данных на сайте игр.
Всего российская команда завоевала 89 медалей – 32 золотых, 20 серебряных и 37 бронзовых. Первое место с 147 медалями, в том числе 68 золотыми, занимает Китай. Великобритания опустилась на третье место, у сборной 86 медалей, среди которых 30 золотых.
Сегодня российские спортсмены выиграли 15 медалей, включая семь золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые, передает «Интерфакс». В частности, «золото» завоевали легкоатлеты Андрей Вдовин, Муса Таймазов и Галина Липатникова, пловцы Мария Павлова, Виктория Ищиулова и Андрей Калина, а также велогонщик Руслан Кузнецов.
Паралимпийские игры в Токио начались 24 августа и продлятся до 5 сентября. Ранее в Токио прошла летняя Олимпиада. Российская сборная завоевала 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали. Это рекорд со времен афинской Олимпиады 2004 г.