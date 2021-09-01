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Россия поднялась на второе место в медальном зачете Паралимпиады

Ведомости

Российская сборная поднялась на второе место в общекомандном зачете Паралимпийских игр в Токио, следует из данных на сайте игр.

Всего российская команда завоевала 89 медалей – 32 золотых, 20 серебряных и 37 бронзовых. Первое место с 147 медалями, в том числе 68 золотыми, занимает Китай. Великобритания опустилась на третье место, у сборной 86 медалей, среди которых 30 золотых.

Сегодня российские спортсмены выиграли 15 медалей, включая семь золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые, передает «Интерфакс». В частности, «золото» завоевали легкоатлеты Андрей Вдовин, Муса Таймазов и Галина Липатникова, пловцы Мария Павлова, Виктория Ищиулова и Андрей Калина, а также велогонщик Руслан Кузнецов.

Паралимпийские игры в Токио начались 24 августа и продлятся до 5 сентября. Ранее в Токио прошла летняя Олимпиада. Российская сборная завоевала 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали. Это рекорд со времен афинской Олимпиады 2004 г. 

Ранее по теме: Россиянин Кузнецов выиграл золото Паралимпиады в велогонке

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных