Приставы взыскали с должников по алиментам свыше 17 млрд рублей за 7 месяцев

Ранее правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагается изымать загранпаспорта у людей, которым ограничен выезд за рубеж. Право на выезд из России может быть ограничено при наличии долга по алиментам от 10 000 руб. или любого другого долга от 30 000 руб. На 1 января в списке должников, которым запрещен выезд, были 3,8 млн человек, сообщали в ФССП.