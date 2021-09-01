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Приставы взыскали с должников по алиментам свыше 17 млрд рублей за 7 месяцев

Ведомости

Приставы за семь месяцев этого года взыскали с неплательщиков алиментов более 17 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП). Уголовные дела возбуждены в отношении 37 000 неплательщиков.

«В Федеральной службе судебных приставов за семь месяцев находилось на исполнении около 1,2 млн производств о взыскании алиментов. Общая сумма взысканных алиментов в пользу детей составила 17,2 млрд руб.», — сообщили в ФССП, уточнив, что с должников, которым ограничили выезд за рубеж, взыскали 9 млрд руб.

Кроме того, приставам удалось взыскать более 2,9 млрд руб. по исполнительным производствам, в рамках которых действовали постановления о временном ограничении водительских прав.

Ранее правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагается изымать загранпаспорта у людей, которым ограничен выезд за рубеж. Право на выезд из России может быть ограничено при наличии долга по алиментам от 10 000 руб. или любого другого долга от 30 000 руб. На 1 января в списке должников, которым запрещен выезд, были 3,8 млн человек,  сообщали в ФССП.

Ранее по теме: Правительство внесло в Госдуму законопроект об изъятии загранпаспортов за долги

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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