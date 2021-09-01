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«Лукойл» заплатил свыше 370 млн рублей за вред реке Колве

Ведомости

«Лукойл» добровольно выплатил 374 млн руб. в качестве компенсации вреда реке Колве в Коми, сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Instagram.

«Компания «Лукойл-Коми» добровольно выплатила 374 186 000 руб. во исполнение требований Росприроднадзора о компенсации вреда, нанесенного реке Колве», — написала Радионова.

Глава ведомства напомнила, что борьба за сохранение арктической природы является задачей как государства и общественности, так и ответственных недропользователей. «Ответственное поведение природопользователя — это то, к чему мы стремимся», — добавила она.

11 мая из-за разгерметизации трубопровода компании «Лукойл» в реку Колва в Республике Коми попало около 100 т сырой нефти. В итоге, по словам Радионовой, загрязнены были и вода, и почва.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных