«Лукойл» заплатил свыше 370 млн рублей за вред реке Колве
«Лукойл» добровольно выплатил 374 млн руб. в качестве компенсации вреда реке Колве в Коми, сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Instagram.
«Компания «Лукойл-Коми» добровольно выплатила 374 186 000 руб. во исполнение требований Росприроднадзора о компенсации вреда, нанесенного реке Колве», — написала Радионова.
Глава ведомства напомнила, что борьба за сохранение арктической природы является задачей как государства и общественности, так и ответственных недропользователей. «Ответственное поведение природопользователя — это то, к чему мы стремимся», — добавила она.
11 мая из-за разгерметизации трубопровода компании «Лукойл» в реку Колва в Республике Коми попало около 100 т сырой нефти. В итоге, по словам Радионовой, загрязнены были и вода, и почва.