Директор школы назвала наглостью замечание своего ученика Путину
Решение ученика воркутинской школы №35 указать президенту России Владимиру Путину на ошибку во время открытого урока можно объяснить наглостью, присущей молодым людям, заявила директор учебного заведения Юлия Рябцева.
«Наверное, это сочетание молодости, когда еще существует недостаток общения с людьми, занимающими положение в обществе, и здоровых амбиций, которые позволили Никанору достичь определённых результатов. Мой возраст уже не позволил бы мне таким образом поступать в общении с президентом. А в молодости… Ну, наверное, какая-то определенная наглость», — сказала она изданию «Подъем».
Рябцева отметила, что у человека должна быть скромность, чтобы не поправлять таких людей, как президент. В то же время директор добавила, что гордиться своим учеником и молодым поколением в целом, которое отличается смелостью и креативностью и имеет собственное суждение.
Ранее сегодня Путин встретился с учащимися школы Всероссийского детского центра «Океан». Во время открытого урока президент назвал войну, которую в начале XVIII в. Петр I вел со Швецией, Семилетней. Школьник же прервал главу государства, уточнив, что речь идет о Северной войне, длившейся 21 год.