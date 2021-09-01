РФС объявил состав сборной России на матч с Хорватией

Карпин был назначен главным тренером российской сборной, сменив на этом посту Станислава Черчесова, 23 июля 2021 г. Президент РФС Александр Дюков отмечал, что задачей Карпина на новом посту является выход российской сборной в финальную часть чемпионата мира по футболу в Катаре, который состоится в период с 21 ноября по 18 декабря 2022 г.