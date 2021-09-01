РФС объявил состав сборной России на матч с Хорватией
Российский футбольный союз объявил стартовый состав сборной России по футболу на отборочный матч ЧМ-2022 со сборной Хорватии.
Состав выглядит следующим образом: Маринато Гилерме, Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Вячеслав Караваев, Дмитрий Баринов, Георгий Джикия, Александр Головин, Алексей Миранчук, Арсен Захарян, Алексей Ионов и Далер Кузяев. Капитаном в этой встрече будет Джикия.
В матче со сборной Хорватии дебютирует 18-летний атакующий полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян.
Матч состоится 1 сентября в 21:45 на стадионе «Лужники» в Москве. Это будет первый матч для Валерия Карпина в качестве главного тренера национальной команды.
Карпин был назначен главным тренером российской сборной, сменив на этом посту Станислава Черчесова, 23 июля 2021 г. Президент РФС Александр Дюков отмечал, что задачей Карпина на новом посту является выход российской сборной в финальную часть чемпионата мира по футболу в Катаре, который состоится в период с 21 ноября по 18 декабря 2022 г.