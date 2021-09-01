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РФС объявил состав сборной России на матч с Хорватией

Ведомости

Российский футбольный союз объявил стартовый состав сборной России по футболу на отборочный матч ЧМ-2022 со сборной Хорватии. 

Состав выглядит следующим образом: Маринато Гилерме, Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Вячеслав Караваев, Дмитрий Баринов, Георгий Джикия, Александр Головин, Алексей Миранчук, Арсен Захарян, Алексей Ионов и Далер Кузяев. Капитаном в этой встрече будет Джикия.

В матче со сборной Хорватии дебютирует 18-летний атакующий полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян. 

Матч состоится 1 сентября в 21:45 на стадионе «Лужники» в Москве. Это будет первый матч для Валерия Карпина в качестве главного тренера национальной команды.

Карпин был назначен главным тренером российской сборной, сменив на этом посту Станислава Черчесова, 23 июля 2021 г. Президент РФС Александр Дюков отмечал, что задачей Карпина на новом посту является выход российской сборной в финальную часть чемпионата мира по футболу в Катаре, который состоится в период с 21 ноября по 18 декабря 2022 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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