«Вектор» анонсировал выпуск вакцины «ЭпиВакКорона-Н» в гражданский оборот

«Эпиваккорона-Н» еще не выпущена в гражданский оборот, потому что только в четверг мы получили разрешение. Как только будут наработаны серии нами и нашими индустриальными партнерами, Росздравнадзор даст разрешение на выход серии в гражданский оборот. В ближайшее время она должна выйти в оборот», — сказала она (цитата по ТАСС).