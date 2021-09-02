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«Вектор» анонсировал выпуск вакцины «ЭпиВакКорона-Н» в гражданский оборот

Ведомости

Пятая российская вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» поступит в гражданский оборот в ближайшее время, заявила заместитель руководителя Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Эпиваккорона-Н» еще не выпущена в гражданский оборот, потому что только в четверг мы получили разрешение. Как только будут наработаны серии нами и нашими индустриальными партнерами, Росздравнадзор даст разрешение на выход серии в гражданский оборот. В ближайшее время она должна выйти в оборот», — сказала она (цитата по ТАСС).

Министерство здравоохранения зарегистрировало «ЭпиВакКорону-Н» 26 августа. Препарат разработали в «Векторе» на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19. Вакцина представляет собой суспензию для внутримышечного введения. Ее вкалывают двукратно, внутримышечно, с интервалом в 14-21 день. 

Ранее гендиректор «Вектора» Ринат Максютов рассказал об отсутствии принципиальных отличий «ЭпиВакКороны-Н» от второй российской вакцины «ЭпиВакКорона». По его словам, у препаратов разная технология производства. Так, проведение новых клинических исследований было необходимо для решения производственных задач, требующих небольших изменений, пояснил он.

В России также зарегистрированы вакцины от коронавируса «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт». Массовая вакцинация от коронавируса в стране началась в январе.

Ранее по теме: Ростуризм планирует запустить вакцинные туры для иностранцев до конца 2021 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных