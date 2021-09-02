«Вектор» анонсировал выпуск вакцины «ЭпиВакКорона-Н» в гражданский оборот
Пятая российская вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» поступит в гражданский оборот в ближайшее время, заявила заместитель руководителя Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Эпиваккорона-Н» еще не выпущена в гражданский оборот, потому что только в четверг мы получили разрешение. Как только будут наработаны серии нами и нашими индустриальными партнерами, Росздравнадзор даст разрешение на выход серии в гражданский оборот. В ближайшее время она должна выйти в оборот», — сказала она (цитата по ТАСС).
Министерство здравоохранения зарегистрировало «ЭпиВакКорону-Н» 26 августа. Препарат разработали в «Векторе» на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19. Вакцина представляет собой суспензию для внутримышечного введения. Ее вкалывают двукратно, внутримышечно, с интервалом в 14-21 день.
Ранее гендиректор «Вектора» Ринат Максютов рассказал об отсутствии принципиальных отличий «ЭпиВакКороны-Н» от второй российской вакцины «ЭпиВакКорона». По его словам, у препаратов разная технология производства. Так, проведение новых клинических исследований было необходимо для решения производственных задач, требующих небольших изменений, пояснил он.
В России также зарегистрированы вакцины от коронавируса «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт». Массовая вакцинация от коронавируса в стране началась в январе.