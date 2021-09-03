Путин рассказал, что не пользуется мобильным телефоном

В середине июня Путин рассказал в программе «Россия. Кремль. Путин» о том, что внуки могут дозвониться ему в Кремль. На вопрос журналиста, могут ли в рабочий кабинет президента попасть поделки внуков и могут ли внуки позвонить ему, Путин ответил: «Дозвониться могут, они дозваниваются».