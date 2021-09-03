Путин рассказал, что не пользуется мобильным телефоном
Президент России Владимир Путин рассказал, отвечая на вопрос ведущего пленарного заседания Восточного экономического форума Сергея Брилева, что не пользуется мобильным телефоном. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».
«У меня мобильный есть, в отличие от вас, а у вас, кстати, есть мобильный, Владимир Владимирович?
– Нет.
– Даже с питерских времен не осталось? 8-921…
- Нет», — ответил Путин.
В середине июня Путин рассказал в программе «Россия. Кремль. Путин» о том, что внуки могут дозвониться ему в Кремль. На вопрос журналиста, могут ли в рабочий кабинет президента попасть поделки внуков и могут ли внуки позвонить ему, Путин ответил: «Дозвониться могут, они дозваниваются».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что у Путина нет соцсетей, потому что «ему не хватает времени вести их и он не хочет, чтобы кто-то вел их за него».