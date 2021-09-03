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Инфекционист спрогнозировал новый пик заболеваемости COVID-19 в России

Ведомости

Коронавирус в России не пойдет на спад, пики заболеваемости будут происходить один – два раза в год, заявил инфекционист Евгений Тимаков в интервью «Парламентской газете».

«На спад он не пойдет, пики заболеваемости все равно будут один – два раза в год», — сказал Тимаков. По его словам, новый подъем заболеваемости COVID-19 в стране произойдет через три-четыре недели, к середине – концу декабря ситуация стабилизируется, и зима пройдет «более или менее нормально». Весной все будет зависеть от того, насколько вирус мутирует. Инфекционист подчеркнул, что процент вакцинации населения в России минимален, от повторного всплеска заболеваний страна, скорее всего, не защищена.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новый подъем заболеваемости COVID-19 в России ожидается осенью. По ее словам, осенний подъем заболеваемости, в том числе коронавирусом, происходит ежегодно, это эпидемиологическая закономерность. Аналогичный прогноз высказал главный врач московской городской больницы № 40 Денис Проценко. Он предположил, что всплеск заболеваемости коронавирусом может произойти в России в конце сентября – начале октября.

Ранее по теме: Роспотребнадзор ожидает подъем заболеваемости COVID-19 в России осенью

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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