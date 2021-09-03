Инфекционист спрогнозировал новый пик заболеваемости COVID-19 в России

«На спад он не пойдет, пики заболеваемости все равно будут один – два раза в год», — сказал Тимаков. По его словам, новый подъем заболеваемости COVID-19 в стране произойдет через три-четыре недели, к середине – концу декабря ситуация стабилизируется, и зима пройдет «более или менее нормально». Весной все будет зависеть от того, насколько вирус мутирует. Инфекционист подчеркнул, что процент вакцинации населения в России минимален, от повторного всплеска заболеваний страна, скорее всего, не защищена.