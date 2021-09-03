Инфекционист спрогнозировал новый пик заболеваемости COVID-19 в России
Коронавирус в России не пойдет на спад, пики заболеваемости будут происходить один – два раза в год, заявил инфекционист Евгений Тимаков в интервью «Парламентской газете».
«На спад он не пойдет, пики заболеваемости все равно будут один – два раза в год», — сказал Тимаков. По его словам, новый подъем заболеваемости COVID-19 в стране произойдет через три-четыре недели, к середине – концу декабря ситуация стабилизируется, и зима пройдет «более или менее нормально». Весной все будет зависеть от того, насколько вирус мутирует. Инфекционист подчеркнул, что процент вакцинации населения в России минимален, от повторного всплеска заболеваний страна, скорее всего, не защищена.
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новый подъем заболеваемости COVID-19 в России ожидается осенью. По ее словам, осенний подъем заболеваемости, в том числе коронавирусом, происходит ежегодно, это эпидемиологическая закономерность. Аналогичный прогноз высказал главный врач московской городской больницы № 40 Денис Проценко. Он предположил, что всплеск заболеваемости коронавирусом может произойти в России в конце сентября – начале октября.