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Синоптик предупредил москвичей о штормовом ветре и «барической пиле»

Ведомости

Вечером в пятницу в Москве ожидается падение атмосферного давления до 733 мм ртутного столба, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в Instagram.

«Показания барометров рухнут на самое барическое дно – до 733 мм рт. ст., что на 12 единиц ниже нормы – это как будто мы поднимемся на высоту 100-150 метров, из-за чего метеозависимые люди будут себя чувствовать дискомфортно», – написал Тишковец.

Он отметил, что в ночь на субботу атмосферное давление начнет стремительно расти – ожидается своеобразная «барическая пила». Кроме того, вечером порывы ветра усилятся до 17 м/с, что является штормовым показателем. Пройдет дождь средней интенсивности, выпадет 4-6 мм осадков.

По словам синоптика, «сложный ветровой режим» ожидается также преимущественно на северо-западе и западе России, а также в Нижнем Поволжье. «Промозглая ветреная погода будет сопровождаться ливневыми дождями, из-за чего и так низкая для начала сентября температура будет в ощущениях казаться на 3 градуса холоднее», – рассказал Тишковец.

25 августа центр «Фобос» сообщил о первых заморозках в Центральной России. Позже Гидрометцентр выпустил экстренное предупреждение о заморозках 28 и 29 августа в некоторых регионах России, в том числе в Карелии, Пермском крае, Свердловской, Челябинской и Костромской областях, Забайкальском крае и Башкортостане. Вчера МЧС предупредило о заморозках с понижением температуры воздуха до минус 2 градусов в Московской области в ночь на 3 сентября. 

Ранее по теме: МЧС предупредило о заморозках в Московской области

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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