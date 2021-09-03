Синоптик предупредил москвичей о штормовом ветре и «барической пиле»

25 августа центр «Фобос» сообщил о первых заморозках в Центральной России. Позже Гидрометцентр выпустил экстренное предупреждение о заморозках 28 и 29 августа в некоторых регионах России, в том числе в Карелии, Пермском крае, Свердловской, Челябинской и Костромской областях, Забайкальском крае и Башкортостане. Вчера МЧС предупредило о заморозках с понижением температуры воздуха до минус 2 градусов в Московской области в ночь на 3 сентября.