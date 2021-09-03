Синоптик предупредил москвичей о штормовом ветре и «барической пиле»
Вечером в пятницу в Москве ожидается падение атмосферного давления до 733 мм ртутного столба, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в Instagram.
«Показания барометров рухнут на самое барическое дно – до 733 мм рт. ст., что на 12 единиц ниже нормы – это как будто мы поднимемся на высоту 100-150 метров, из-за чего метеозависимые люди будут себя чувствовать дискомфортно», – написал Тишковец.
Он отметил, что в ночь на субботу атмосферное давление начнет стремительно расти – ожидается своеобразная «барическая пила». Кроме того, вечером порывы ветра усилятся до 17 м/с, что является штормовым показателем. Пройдет дождь средней интенсивности, выпадет 4-6 мм осадков.
По словам синоптика, «сложный ветровой режим» ожидается также преимущественно на северо-западе и западе России, а также в Нижнем Поволжье. «Промозглая ветреная погода будет сопровождаться ливневыми дождями, из-за чего и так низкая для начала сентября температура будет в ощущениях казаться на 3 градуса холоднее», – рассказал Тишковец.
25 августа центр «Фобос» сообщил о первых заморозках в Центральной России. Позже Гидрометцентр выпустил экстренное предупреждение о заморозках 28 и 29 августа в некоторых регионах России, в том числе в Карелии, Пермском крае, Свердловской, Челябинской и Костромской областях, Забайкальском крае и Башкортостане. Вчера МЧС предупредило о заморозках с понижением температуры воздуха до минус 2 градусов в Московской области в ночь на 3 сентября.