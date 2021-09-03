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Биометрию введут во всех общественных видах транспорта к 2024 году

Ведомости

Биометрия будет применяться во всех общественных видах транспорта уже к 2024 году, заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев на марафоне «Новое знание».

«Мы собираемся к 2024 году в России уже создать возможность по биометрии, как по паспорту, вы будете пользоваться во всех общественных видах транспорта. По вашему лицу будут сканировать, будут узнавать, что это вы», — цитирует ТАСС Савельева.

Ранее Центр организации дорожного движения Москвы разместил тендер на сайте госзакупок на добавление в приложение «Московский транспорт» функции биометрического распознавания для оплаты проезда в транспорте по лицу.

Согласно описанию на сайте госзакупок, пользователь сможет загрузить свою фотографию в транспортное приложение, с помощью которой будет сформирован слепок его лица. Приложение привяжет к нему банковскую карту для оплаты проезда.

Ранее по теме: Власти Москвы подключат оплату проезда в автобусах с помощью биометрии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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