Биометрию введут во всех общественных видах транспорта к 2024 году
Биометрия будет применяться во всех общественных видах транспорта уже к 2024 году, заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев на марафоне «Новое знание».
«Мы собираемся к 2024 году в России уже создать возможность по биометрии, как по паспорту, вы будете пользоваться во всех общественных видах транспорта. По вашему лицу будут сканировать, будут узнавать, что это вы», — цитирует ТАСС Савельева.
Ранее Центр организации дорожного движения Москвы разместил тендер на сайте госзакупок на добавление в приложение «Московский транспорт» функции биометрического распознавания для оплаты проезда в транспорте по лицу.
Согласно описанию на сайте госзакупок, пользователь сможет загрузить свою фотографию в транспортное приложение, с помощью которой будет сформирован слепок его лица. Приложение привяжет к нему банковскую карту для оплаты проезда.