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Роспотребнадзор отменил самоизоляцию для приезжающих из Великобритании

Ведомости

Люди, приезжающие в Россию из Великобритании, с сегодняшнего дня больше не обязаны соблюдать обязательную самоизоляцию в течение двух недель, следует из постановления, подписанного главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Признать утратившим силу постановление главного государственного санитарного врача РФ от 21.12.2020 №43 «Об обеспечении режима самоизоляции лиц, прибывших из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в целях предотвращения распространения COVID-19»», — говорится в документе.

Предыдущее постановление вступило в силу с 25 декабря прошлого года. Согласно ему, обязательный карантин в течение 14 дней обязали соблюдать всех прибывших из Великобритании. Мера была реализована на фоне распространения в этой стране «британского» штамма коронавируса, который ученые называли более заразным по сравнению с изначальным «китайским» вариантом.

При этом с начала августа в Великобритании фиксируется подъем заболеваемости коронавирусом. Если 3 августа за сутки инфекцию нашли у 21 691 жителя страны, что стало минимумом с конца июня, то 2 сентября — у 38 154. Общее число заболевших за время пандемии в стране составляет 6,86 млн человек. Умерли от COVID-19 более 156 000 человек, из них 178 — за сутки. В то же время, по данным правительства Великобритании, более 79% жителей страны старше 16 лет прошли полную вакцинацию от коронавируса. 

Ранее по теме: Россия и Британия обсуждают взаимное признание сертификатов вакцинации от COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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