Роспотребнадзор отменил самоизоляцию для приезжающих из Великобритании
Люди, приезжающие в Россию из Великобритании, с сегодняшнего дня больше не обязаны соблюдать обязательную самоизоляцию в течение двух недель, следует из постановления, подписанного главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Признать утратившим силу постановление главного государственного санитарного врача РФ от 21.12.2020 №43 «Об обеспечении режима самоизоляции лиц, прибывших из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в целях предотвращения распространения COVID-19»», — говорится в документе.
Предыдущее постановление вступило в силу с 25 декабря прошлого года. Согласно ему, обязательный карантин в течение 14 дней обязали соблюдать всех прибывших из Великобритании. Мера была реализована на фоне распространения в этой стране «британского» штамма коронавируса, который ученые называли более заразным по сравнению с изначальным «китайским» вариантом.
При этом с начала августа в Великобритании фиксируется подъем заболеваемости коронавирусом. Если 3 августа за сутки инфекцию нашли у 21 691 жителя страны, что стало минимумом с конца июня, то 2 сентября — у 38 154. Общее число заболевших за время пандемии в стране составляет 6,86 млн человек. Умерли от COVID-19 более 156 000 человек, из них 178 — за сутки. В то же время, по данным правительства Великобритании, более 79% жителей страны старше 16 лет прошли полную вакцинацию от коронавируса.