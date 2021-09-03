Роспотребнадзор отменил самоизоляцию для приезжающих из Великобритании

При этом с начала августа в Великобритании фиксируется подъем заболеваемости коронавирусом. Если 3 августа за сутки инфекцию нашли у 21 691 жителя страны, что стало минимумом с конца июня, то 2 сентября — у 38 154. Общее число заболевших за время пандемии в стране составляет 6,86 млн человек. Умерли от COVID-19 более 156 000 человек, из них 178 — за сутки. В то же время, по данным правительства Великобритании, более 79% жителей страны старше 16 лет прошли полную вакцинацию от коронавируса.