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Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов четыре компании

Ведомости

Минюст внес в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранных агентов, четыре компании — «Альтаир 2021», «Ромашки монолит», «Вега 2021» и «Главный редактор 2021», говорится на сайте министерства. 

Указанные компании были внесены в реестр, поскольку были созданы физлицами, ранее внесенными в реестр, отметили в Минюсте. Так, гендиректорами и учредителями компаний «Альтаир 2021», «Вега 2021» и «Главный редактор 2021» являются бывшие журналисты «Открытых медиа» Юлия Ярош, Максим Гликин, Илья Рождественский (внесены Минюстом в реестр СМИ-иноагентов), свидетельствуют данные «СПАРК». Данные компании были зарегистрированы в середине августа. 

Совладельцами компании «Ромашки монолит» являются бывшие журналисты «Проекта» (признан в России нежелательной организацией) Мария Железнова, Ольга Чуракова, Юлия Лукьянова, Петр Маняхин, Михаил Рубин (внесены Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) и главный редактор самарского издания «Другой город» Юлия Апухтина, которая также внесена в реестр СМИ-иноагентов. 

«В данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанными гражданами требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности», — пояснили в Минюсте. По закону об иностранных агентах, физические лица обязаны предоставлять данные в Минюст об участии и владении в юридических лицах в течение месяца со дня регистрации, а также публиковать один раз в полгода отчет о своей деятельности. 

Ранее сайт «Открытых медиа» был заблокирован по требованию Генпрокуратуры, так как надзорное ведомство считает их «информационными ресурсами» Open Russia Civic Movement и Open Russia — организаций, признанных в России нежелательными в 2017 г. 

15 июля Генпрокуратура признала нежелательной организацию Project Media, Inc. (США) — юрлицо издания «Проект», поскольку «ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», говорилось в сообщении Генпрокуратуры. После этого издание объявило о своем закрытии, а главный редактор и его заместитель Роман Баданин и Михаил Рубин (внесены в реестр СМИ-иноагентов) покинули Россию. 

Ранее по теме: Кремль рассмотрит предложения СМИ по поправкам в закон об иноагентах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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