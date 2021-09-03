Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов четыре компании

«В данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанными гражданами требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности», — пояснили в Минюсте. По закону об иностранных агентах, физические лица обязаны предоставлять данные в Минюст об участии и владении в юридических лицах в течение месяца со дня регистрации, а также публиковать один раз в полгода отчет о своей деятельности.