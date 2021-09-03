Иностранные туристы смогут оформить многократные визы в Россию на срок до полугода
Иностранные туристы смогут оформить многократные визы в Россию на срок до шести месяцев, следует из постановления правительства. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Обыкновенная туристическая виза может быть однократной или двукратной на срок до трех месяцев либо многократной на срок до шести месяцев», — говорится в документе. Для получения полугодичной визы иностранные туристы должны иметь подтверждение туроператора, состоящего в соответствующем федеральном реестре, или забронированный номер в гостинице, также внесенной в федеральный перечень гостиниц.
До этого, в конце августа, вступил в силу федеральный закон, упрощающий оформление виз для иностранных туристов на срок до шести месяцев. Ранее обыкновенная туристическая виза выдавалась иностранцам на срок до одного месяца либо на основе принципа взаимности — на срок до шести месяцев.
Закон освобождает от необходимости при оформлении визы ориентироваться на соответствующие нормы, принятые в иностранных государствах.