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Иностранные туристы смогут оформить многократные визы в Россию на срок до полугода

Ведомости

Иностранные туристы смогут оформить многократные визы в Россию на срок до шести месяцев, следует из постановления правительства. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Обыкновенная туристическая виза может быть однократной или двукратной на срок до трех месяцев либо многократной на срок до шести месяцев», — говорится в документе. Для получения полугодичной визы иностранные туристы должны иметь подтверждение туроператора, состоящего в соответствующем федеральном реестре, или забронированный номер в гостинице, также внесенной в федеральный перечень гостиниц.

До этого, в конце августа, вступил в силу федеральный закон, упрощающий оформление виз для иностранных туристов на срок до шести месяцев. Ранее обыкновенная туристическая виза выдавалась иностранцам на срок до одного месяца либо на основе принципа взаимности — на срок до шести месяцев.

Закон освобождает от необходимости при оформлении визы ориентироваться на соответствующие нормы, принятые в иностранных государствах.

Ранее по теме: МИД заявил о проработке с Венгрией полного снятия ограничений на поездки граждан

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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