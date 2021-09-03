Собянин пообещал выплаты по 20 000 рублей участникам обороны Москвы
Ветеранам Великой отечественной войны (ВОВ) и участникам обороны Москвы в декабре 1941 г. выплатят по 20 000 руб. единовременно, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге. Данная выплата будет приурочена к 80-ти летию битвы за Москву.
«И по традиции – к годовщине декабрьского контрнаступления обязательно выплатим ветеранам войны и участникам обороны столицы материальную помощь. В этом году ее размер составит 20 тыс. рублей», — написал Собянин.
Мэр отметил, что на сегодняшний день насчитывается 1100 ветеранов — участников обороны Москвы и последующего контрнаступления.
«Побывал сегодня в гостях у фронтовика Бориса Павловича Уткина. Вручил ему нагрудный знак «80 лет Битвы за Москву», которым в ближайшие месяцы будут награждены более 1100 ветеранов – все ныне здравствующие участники величайшего сражения Великой Отечественной войны», — добавил столичный градоначальник.
Оборонительный этап Москвы длился с 30 сентября по 4 декабря 1941 г., затем началось контрнаступление советских войск, которое продолжалось с 5 декабря 1941 г. по 7 января 1942 г. Третий этап — это наступление советских войск, которое длилось с 7 января по 30 марта 1942 г. В итоге немецко-фашистские войска были отброшены на сотни километров от Москвы, а сами боевые действия стали переломными в истории ВОВ.