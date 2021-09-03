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Собянин пообещал выплаты по 20 000 рублей участникам обороны Москвы

Ведомости

Ветеранам Великой отечественной войны (ВОВ) и участникам обороны Москвы в декабре 1941 г. выплатят по 20 000 руб. единовременно, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге. Данная выплата будет приурочена к 80-ти летию битвы за Москву. 

«И по традиции – к годовщине декабрьского контрнаступления обязательно выплатим ветеранам войны и участникам обороны столицы материальную помощь. В этом году ее размер составит 20 тыс. рублей», — написал Собянин. 

Мэр отметил, что на сегодняшний день насчитывается 1100 ветеранов — участников обороны Москвы и последующего контрнаступления. 

«Побывал сегодня в гостях у фронтовика Бориса Павловича Уткина. Вручил ему нагрудный знак «80 лет Битвы за Москву», которым в ближайшие месяцы будут награждены более 1100 ветеранов – все ныне здравствующие участники величайшего сражения Великой Отечественной войны», — добавил столичный градоначальник.

Оборонительный этап Москвы длился с 30 сентября по 4 декабря 1941 г., затем началось контрнаступление советских войск, которое продолжалось с 5 декабря 1941 г. по 7 января 1942 г. Третий этап — это наступление советских войск, которое длилось с 7 января по 30 марта 1942 г. В итоге немецко-фашистские войска были отброшены на сотни километров от Москвы, а сами боевые действия стали переломными в истории ВОВ. 

Ранее по теме: Силовики и военные получат выплату в 15 000 рублей на следующей неделе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных