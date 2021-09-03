Собянин пообещал выплаты по 20 000 рублей участникам обороны Москвы

Оборонительный этап Москвы длился с 30 сентября по 4 декабря 1941 г., затем началось контрнаступление советских войск, которое продолжалось с 5 декабря 1941 г. по 7 января 1942 г. Третий этап — это наступление советских войск, которое длилось с 7 января по 30 марта 1942 г. В итоге немецко-фашистские войска были отброшены на сотни километров от Москвы, а сами боевые действия стали переломными в истории ВОВ.