Фернандес и Ионов не будут играть со сборной Кипра в рамках отбора к ЧМ-2022
Матч сборной России со сборной Кипра 4 сентября в рамках отборочных игр к чемпионату мира по футболу 2022 г. пройдет без Марио Фернандеса и Алексея Ионова, говорится на сайте РФС.
Игроки после игры с Хорватией «испытывают небольшой дискомфорт», поэтому они продолжат игру за сборную в следующем матче — со сборной Мальты.
«Медицинские штабы решили дать возможность для полноценного восстановления Алексею Ионову и Марио Фернандесу, которые испытывают небольшой дискомфорт после игры с Хорватией. При этом оба игрока продолжат тренироваться в Новогорске и смогут участвовать в подготовке к матчу с Мальтой, который состоится 7 сентября», — говорится в сообщении РФС.
1 сентября Россия провела первый отборочный матч в рамках ЧМ-2022 и сыграла вничью со сборной Хорватии. Встреча против Кипра пройдет 4 сентября, ее начало запланировано на 19.00 мск.
1 сентября сборная Мальты обыграла сборную Кипра со счетом 3:0. Россия в рамках отборочных матчей также должна сыграть со сборными Словакии и Словении.