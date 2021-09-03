Фернандес и Ионов не будут играть со сборной Кипра в рамках отбора к ЧМ-2022

«Медицинские штабы решили дать возможность для полноценного восстановления Алексею Ионову и Марио Фернандесу, которые испытывают небольшой дискомфорт после игры с Хорватией. При этом оба игрока продолжат тренироваться в Новогорске и смогут участвовать в подготовке к матчу с Мальтой, который состоится 7 сентября», — говорится в сообщении РФС.