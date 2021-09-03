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Фернандес и Ионов не будут играть со сборной Кипра в рамках отбора к ЧМ-2022

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Матч сборной России со сборной Кипра 4 сентября в рамках отборочных игр к чемпионату мира по футболу 2022 г. пройдет без Марио Фернандеса и Алексея Ионова, говорится на сайте РФС. 

Игроки после игры с Хорватией «испытывают небольшой дискомфорт», поэтому они продолжат игру за сборную в следующем матче — со сборной Мальты. 

«Медицинские штабы решили дать возможность для полноценного восстановления Алексею Ионову и Марио Фернандесу, которые испытывают небольшой дискомфорт после игры с Хорватией. При этом оба игрока продолжат тренироваться в Новогорске и смогут участвовать в подготовке к матчу с Мальтой, который состоится 7 сентября», — говорится в сообщении РФС. 

1 сентября Россия провела первый отборочный матч в рамках ЧМ-2022 и сыграла вничью со сборной Хорватии. Встреча против Кипра пройдет 4 сентября, ее начало запланировано на 19.00 мск. 

1 сентября сборная Мальты обыграла сборную Кипра со счетом 3:0. Россия в рамках отборочных матчей также должна сыграть со сборными Словакии и Словении. 

Ранее по теме: Сборная России по футболу закончила первый матч под руководством Карпина вничью

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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