В ДТП с электросамокатами с начала года погибли восемь человек
В результате ДТП с участием электросамокатов за первые семь месяцев этого года погибли восемь человек, в том числе один ребенок. Годом ранее жертвами стали два человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.
Всего за год число ДТП с электросамокатами выросло на 66% (со 160 до 266), при этом количество таких аварий с участием детей увеличилось почти в два раза – с 21 до 38. Число пострадавших выросло почти на 70% (с 164 до 275).
Чаще всего аварии с электросамокатами фиксировались в Санкт-Петербурге (58), Москве (55) и Краснодарском крае (21).
В мае департамент транспорта Москвы принял решение об ограничении скорости электросамокатов в центре Москвы и парках 15 км/ч. 9 июня власти Санкт-Петербурга также договорились с сервисами аренды электросамокатов о введении ограничений на их работу. В начале июня Следственный комитет призвал Минтранс и МВД ускорить разработку мер, направленных на регламентацию использования электросамокатов.