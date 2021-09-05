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В ДТП с электросамокатами с начала года погибли восемь человек

Ведомости

В результате ДТП с участием электросамокатов за первые семь месяцев этого года погибли восемь человек, в том числе один ребенок. Годом ранее жертвами стали два человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

Всего за год число ДТП с электросамокатами выросло на 66% (со 160 до 266), при этом количество таких аварий с участием детей увеличилось почти в два раза – с 21 до 38. Число пострадавших выросло почти на 70% (с 164 до 275).

Чаще всего аварии с электросамокатами фиксировались в Санкт-Петербурге (58), Москве (55) и Краснодарском крае (21).

В мае департамент транспорта Москвы принял решение об ограничении скорости электросамокатов в центре Москвы и парках 15 км/ч. 9 июня власти Санкт-Петербурга также договорились с сервисами аренды электросамокатов о введении ограничений на их работу. В начале июня Следственный комитет призвал Минтранс и МВД ускорить разработку мер, направленных на регламентацию использования электросамокатов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных