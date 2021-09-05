В России за сутки выявили 18 645 новых случаев коронавируса

В Москве в течение 24 часов коронавирус обнаружили у 1542 человек, выздоровели 1158 человек, умерли 48 пациентов. За все время в столице инфекция была выявлена у 1 575 355 жителей. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+1357), Подмосковье (+826), Свердловская (+517) и Ростовская (+480) области.