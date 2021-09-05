В России за сутки выявили 18 645 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России коронавирус выявили у 18 645 человек, следует из статистики оперштаба на 5 сентября. Умерли 793 пациента с COVID-19. Общее число случаев заражения в стране достигло 7 012 599. В целом за все время пандемии в результате заболевания скончались 187 200 человек.
Вчера, 4 сентября, оперштаб сообщил о 18 780 новых случаях COVID-19. Умерли 796 человек. За сутки в России полностью выздоровели 15 256 человек. Общее число выздоровевших возросло до 6 270 731.
В Москве в течение 24 часов коронавирус обнаружили у 1542 человек, выздоровели 1158 человек, умерли 48 пациентов. За все время в столице инфекция была выявлена у 1 575 355 жителей. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+1357), Подмосковье (+826), Свердловская (+517) и Ростовская (+480) области.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 220,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 4,56 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 39,9 млн случаев, Индии (свыше 32,9 млн) и Бразилии (более 20,8 млн). Россия занимает шестое место в мире по заболеваемости коронавирусом.