В Кремле назвали блестящим поправившего Путина школьника
Школьник, поправивший президента России Владимира Путина на уроке истории в ходе беседы про Северную войну, – «блестящий мальчишка», который прекрасно знает историю и получает от нее удовольствие, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».
«Сам по себе момент был неординарный, он был интересный. Действительно совершенно блестящий мальчишка. И чувствуется, что он историю знает, как свои пять пальцев. И он получает от этого удовольствие», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
По мнению Пескова, реакция прессы на эту историю была излишне эмоциональной.
1 сентября Путин встретился с учащимися школы Всероссийского детского центра «Океан». Во время открытого урока президент назвал войну, которую в начале XVIII в. Петр I вел со Швецией, Семилетней. Школьник же прервал главу государства, уточнив, что речь идет о Северной войне, длившейся 21 год.
Сам президент позднее сказал, что его эта история только порадовала.
«Молодые ребята, они хорошо знают историю Отечества, прекрасно, я только рад», – говорил он.