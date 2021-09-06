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Власти Москвы назвали срок запуска сервиса для продления QR-кодов

Ведомости

Сервис по продлению QR-кодов для прошедших ревакцинацию от коронавируса москвичей заработает через неделю, сообщили в столичном оперативном штабе.

«Через неделю будет запущен сервис по продлению московских QR-кодов в случае ревакцинации», — говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»). QR-код будет действовать на протяжении года после ревакцинации и генерироваться в день прививки однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентной.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сотрудницу одной из ИТ-компаний сообщила, что жители Москвы не получают продления цифровых сертификатов о вакцинации после повторной прививки от коронавируса.

В оперштабе отметили, что QR-коды изначально были действительны в течение года после первичной вакцинации, поэтому сложностей с их использованием возникать не должно. На сегодняшний день в Москве не зафиксировано ни одного QR-кода с истекшим сроком действия, системы выдачи QR-кодов работают стабильно и корректно, подчеркивается в сообщении.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в Москве 5 декабря прошлого года, сертификаты о вакцинации начали выдавать в январе 2021 г. На данный момент в России зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».

Ранее по теме: «Коммерсантъ» узнал о проблемах с продлением сертификата о вакцинации в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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