Власти Москвы назвали срок запуска сервиса для продления QR-кодов
Сервис по продлению QR-кодов для прошедших ревакцинацию от коронавируса москвичей заработает через неделю, сообщили в столичном оперативном штабе.
«Через неделю будет запущен сервис по продлению московских QR-кодов в случае ревакцинации», — говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»). QR-код будет действовать на протяжении года после ревакцинации и генерироваться в день прививки однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентной.
Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сотрудницу одной из ИТ-компаний сообщила, что жители Москвы не получают продления цифровых сертификатов о вакцинации после повторной прививки от коронавируса.
В оперштабе отметили, что QR-коды изначально были действительны в течение года после первичной вакцинации, поэтому сложностей с их использованием возникать не должно. На сегодняшний день в Москве не зафиксировано ни одного QR-кода с истекшим сроком действия, системы выдачи QR-кодов работают стабильно и корректно, подчеркивается в сообщении.
Массовая вакцинация от коронавируса началась в Москве 5 декабря прошлого года, сертификаты о вакцинации начали выдавать в январе 2021 г. На данный момент в России зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».