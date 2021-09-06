Власти Москвы назвали срок запуска сервиса для продления QR-кодов

В оперштабе отметили, что QR-коды изначально были действительны в течение года после первичной вакцинации, поэтому сложностей с их использованием возникать не должно. На сегодняшний день в Москве не зафиксировано ни одного QR-кода с истекшим сроком действия, системы выдачи QR-кодов работают стабильно и корректно, подчеркивается в сообщении.