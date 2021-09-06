Инфекционист спрогнозировал отступление коронавируса через два года

Тимаков отметил, что в России уже было три волны коронавируса. Новые подъемы заболеваемости следует ожидать осенью и весной, предупредил эксперт. В то же время он указал, что на данный момент с инфекцией уже проконтактировало 80–90% населения страны. В итоге это приведет к формированию клеточной памяти у людей и они перестанут переносить COVID-19 в тяжелой форме, резюмировал он.