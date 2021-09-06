Инфекционист спрогнозировал отступление коронавируса через два года
Коронавирус отступит не ранее чем через 1,5–2 года, заявил инфекционист Евгений Тимаков в эфире шоу «Время покажет» на «Первом канале».
«Выдохнуть мы сможем только года через полтора, через два, но это не означает, что эти полтора-два года нужно жить в страхе», — сказал он.
Тимаков отметил, что в России уже было три волны коронавируса. Новые подъемы заболеваемости следует ожидать осенью и весной, предупредил эксперт. В то же время он указал, что на данный момент с инфекцией уже проконтактировало 80–90% населения страны. В итоге это приведет к формированию клеточной памяти у людей и они перестанут переносить COVID-19 в тяжелой форме, резюмировал он.
По данным оперштаба, за время пандемии коронавирус выявили более чем у 7 млн россиян. 187,9 тыс. из них умерли. За последние сутки инфекцию обнаружили у 17 856 граждан, скончались 790 пациентов.
3 сентября Тимаков заявил, что коронавирус в России не пойдет на спад и пики заболеваемости будут происходить один или два раза в год. По словам эксперта, новый подъем заражений COVID-19 в стране произойдет через три-четыре недели, к середине – концу декабря ситуация стабилизируется, и зима пройдет «более или менее нормально».