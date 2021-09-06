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Инфекционист спрогнозировал отступление коронавируса через два года

Ведомости

Коронавирус отступит не ранее чем через 1,5–2 года, заявил инфекционист Евгений Тимаков в эфире шоу «Время покажет» на «Первом канале».

«Выдохнуть мы сможем только года через полтора, через два, но это не означает, что эти полтора-два года нужно жить в страхе», — сказал он.

Тимаков отметил, что в России уже было три волны коронавируса. Новые подъемы заболеваемости следует ожидать осенью и весной, предупредил эксперт. В то же время он указал, что на данный момент с инфекцией уже проконтактировало 80–90% населения страны. В итоге это приведет к формированию клеточной памяти у людей и они перестанут переносить COVID-19 в тяжелой форме, резюмировал он.

По данным оперштаба, за время пандемии коронавирус выявили более чем у 7 млн россиян. 187,9 тыс. из них умерли. За последние сутки инфекцию обнаружили у 17 856 граждан, скончались 790 пациентов.

3 сентября Тимаков заявил, что коронавирус в России не пойдет на спад и пики заболеваемости будут происходить один или два раза в год. По словам эксперта, новый подъем заражений COVID-19 в стране произойдет через три-четыре недели, к середине – концу декабря ситуация стабилизируется, и зима пройдет «более или менее нормально».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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