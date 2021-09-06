Голикова назвала число вакцинированных от COVID-19 россиян
Примерно 46 млн россиян получили хотя бы одну дозы вакцины от COVID-19, сообщила журналистам на Всероссийской неделе охраны труда вице-премьер Татьяна Голикова.
«46 млн получили прививку первым компонентом, и почти 39 млн — двумя компонентами», — сказала она (цитата по ТАСС).
По данным оперштаба, за время пандемии коронавирус был выявлен более чем у 7 млн россиян, причем у 17 865 — за последние сутки. Скончались 187 900 пациентов с COVID-19. В течение 24 часов умерли 790 граждан.
Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в России в январе этого года. На данный момент в стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».