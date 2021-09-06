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Голикова назвала число вакцинированных от COVID-19 россиян

Ведомости

Примерно 46 млн россиян получили хотя бы одну дозы вакцины от COVID-19, сообщила журналистам на Всероссийской неделе охраны труда вице-премьер Татьяна Голикова.

«46 млн получили прививку первым компонентом, и почти 39 млн — двумя компонентами», — сказала она (цитата по ТАСС).

По данным оперштаба, за время пандемии коронавирус был выявлен более чем у 7 млн россиян, причем у 17 865 — за последние сутки. Скончались 187 900 пациентов с COVID-19. В течение 24 часов умерли 790 граждан.

Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в России в январе этого года. На данный момент в стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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