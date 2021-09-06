Пакистан планирует закупить не менее 10 млн доз «Спутника V»
Пакистан планирует закупить как минимум 10 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает ТАСС со ссылкой на посла Пакистана в Москве Шавката Али Хана.
«Цифра, о которой я слышал, — как минимум 10 млн доз вакцины мы планируем закупить у России», — сказал он.
Помимо этого Пакистан обсуждает с Россией возможность локализации производства препарата.
«Население Пакистана очень велико — более 200 млн человек, и мы не можем импортировать все вакцины. Мы заявили о своем интересе к производству "Спутника V", стороны обсуждают технические детали. Тем не менее на данный момент приоритетом является закупка вакцин», — подчеркнул он.
«Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Соответствующие документы он получил в августе прошлого года. Препарат был разработан Центром им. Гамалеи. Эффективность вакцины оценивается разработчиками в 91,6%. На данный момент она зарегистрирована в 70 странах мира. Эффективность «Спутника V» подтвердили также международный медицинский журнал The Lancet, министерства здравоохранения ОАЭ, Бахрейна, Аргентины, Венгрии и Мексики.