Пакистан планирует закупить не менее 10 млн доз «Спутника V»

«Население Пакистана очень велико — более 200 млн человек, и мы не можем импортировать все вакцины. Мы заявили о своем интересе к производству "Спутника V", стороны обсуждают технические детали. Тем не менее на данный момент приоритетом является закупка вакцин», — подчеркнул он.