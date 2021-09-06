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Пакистан планирует закупить не менее 10 млн доз «Спутника V»

Ведомости

Пакистан планирует закупить как минимум 10 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает ТАСС со ссылкой на посла Пакистана в Москве Шавката Али Хана.

«Цифра, о которой я слышал, — как минимум 10 млн доз вакцины мы планируем закупить у России», — сказал он.

Помимо этого Пакистан обсуждает с Россией возможность локализации производства препарата.

«Население Пакистана очень велико — более 200 млн человек, и мы не можем импортировать все вакцины. Мы заявили о своем интересе к производству "Спутника V", стороны обсуждают технические детали. Тем не менее на данный момент приоритетом является закупка вакцин», — подчеркнул он.

«Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Соответствующие документы он получил в августе прошлого года. Препарат был разработан Центром им. Гамалеи. Эффективность вакцины оценивается разработчиками в 91,6%. На данный момент она зарегистрирована в 70 странах мира. Эффективность «Спутника V» подтвердили также международный медицинский журнал The Lancet, министерства здравоохранения ОАЭ, Бахрейна, Аргентины, Венгрии и Мексики.

Ранее по теме: В США могут начать производить «Спутник V» для поставки в третьи страны

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных