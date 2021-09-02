В США могут начать производить «Спутник V» для поставки в третьи страны

«Мы вчера встречались с представителем РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций. — Прим. ред.), их большой проект «Спутник V» — он все больше получает признание международное. Даже есть такой момент, что они надеются начать производить в стране, которая не признает «Спутник V», но для экспорта в третьи страны», — сказал он агентству «РИА Новости».