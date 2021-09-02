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В США могут начать производить «Спутник V» для поставки в третьи страны

Ведомости

Фармацевтические компании США ведут переговоры о возможности производства первой российской вакцины от коронавируса «Спутник V», чтобы потом поставлять ее в другие страны, сообщил на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) глава Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Алексис Родзянко.

«Мы вчера встречались с представителем РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций. — Прим. ред.), их большой проект «Спутник V» — он все больше получает признание международное. Даже есть такой момент, что они надеются начать производить в стране, которая не признает «Спутник V», но для экспорта в третьи страны», — сказал он агентству «РИА Новости».

Он подтвердил, что сейчас проводятся переговоры с американскими компаниями по вопросу начала производства «Спутника V». При этом в США ни одна российская вакцина официально не признана.

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«Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Соответствующие документы он получил в августе прошлого года. Препарат был разработан Центром им. Гамалеи. Эффективность вакцины оценивается разработчиками в 97,6%. На данный момент она зарегистрирована в 70 странах мира. Эффективность «Спутника V» подтвердили также международный медицинский журнал The Lancet, министерства здравоохранения ОАЭ, Бахрейна, Аргентины, Венгрии и Мексики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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