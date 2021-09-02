В США могут начать производить «Спутник V» для поставки в третьи страны
Фармацевтические компании США ведут переговоры о возможности производства первой российской вакцины от коронавируса «Спутник V», чтобы потом поставлять ее в другие страны, сообщил на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) глава Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Алексис Родзянко.
«Мы вчера встречались с представителем РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций. — Прим. ред.), их большой проект «Спутник V» — он все больше получает признание международное. Даже есть такой момент, что они надеются начать производить в стране, которая не признает «Спутник V», но для экспорта в третьи страны», — сказал он агентству «РИА Новости».
Он подтвердил, что сейчас проводятся переговоры с американскими компаниями по вопросу начала производства «Спутника V». При этом в США ни одна российская вакцина официально не признана.
«Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Соответствующие документы он получил в августе прошлого года. Препарат был разработан Центром им. Гамалеи. Эффективность вакцины оценивается разработчиками в 97,6%. На данный момент она зарегистрирована в 70 странах мира. Эффективность «Спутника V» подтвердили также международный медицинский журнал The Lancet, министерства здравоохранения ОАЭ, Бахрейна, Аргентины, Венгрии и Мексики.