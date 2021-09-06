МВД предложило блокировать сайты с информацией о создании взрывчаток

Правом принятия решений о включении ресурсов в список запрещенных будет наделено несколько ведомств: Министерство внутренних дел (МВД), Федеральная служба безопасности (ФСБ), Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия) и Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Критерии, по которым будут оцениваться сайты перед внесением в реестр, установят в рамках межведомственного приказа.