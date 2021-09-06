МВД предложило блокировать сайты с информацией о создании взрывчаток
Министерство внутренних дел (МВД) разработало проект постановления, в соответствии с которым сайты с информацией о способах изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконного изготовления или переделки оружия и основных частей огнестрельного оружия могут быть внесены в реестр запрещенных. Соответствующий документ размещен на официальном портале нормативных правовых актов.
«Основаниями для включения в реестр запрещенной информации являются решения соответствующих уполномоченных правительством Российской Федерации федеральных органов исполнительной власти», — сказано в пояснительной записке к документу.
Правом принятия решений о включении ресурсов в список запрещенных будет наделено несколько ведомств: Министерство внутренних дел (МВД), Федеральная служба безопасности (ФСБ), Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия) и Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Критерии, по которым будут оцениваться сайты перед внесением в реестр, установят в рамках межведомственного приказа.