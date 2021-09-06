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МВД предложило блокировать сайты с информацией о создании взрывчаток

Ведомости

Министерство внутренних дел (МВД) разработало проект постановления, в соответствии с которым сайты с информацией о способах изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконного изготовления или переделки оружия и основных частей огнестрельного оружия могут быть внесены в реестр запрещенных. Соответствующий документ размещен на официальном портале нормативных правовых актов.

«Основаниями для включения в реестр запрещенной информации являются решения соответствующих уполномоченных правительством Российской Федерации федеральных органов исполнительной власти», — сказано в пояснительной записке к документу.

Правом принятия решений о включении ресурсов в список запрещенных будет наделено несколько ведомств: Министерство внутренних дел (МВД), Федеральная служба безопасности (ФСБ), Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия) и Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Критерии, по которым будут оцениваться сайты перед внесением в реестр, установят в рамках межведомственного приказа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных