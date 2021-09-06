Макрон назвал умершего Бельмондо национальным достоянием Франции
Президент Франции Эммануэль Макарон выразил соболезнования в связи со смертью французского актера кино и театра Жан-Поля Бельмондо. Заявление главы республики опубликовано в Twitter.
«Он навсегда останется Великолепным. Жан-Поль Бельмондо был национальным достоянием, возвышенным героем и известной фигурой, неутомимым смельчаком и волшебником слова, весь в шутках и смехе, громкий словом и ловкий телом. Каждый из нас в нем находит себя», — написал Макрон на своей странице в Twitter.
Бельмондо умер 6 сентября в возрасте 88 лет. Он родился 9 апреля 1933 г. в Нёйи-сюр-Сен. В начале 1950-х гг. Бельмондо стал играть в театре, а снимался в кино с конца 1950-х гг. Мировую известность он приобрел после роли в фильме Жана-Люка Годара «На последнем дыхании» (1960 г.). После этого Бельмондо продолжал сниматься у Годара, а также у ставшего тогда же известным Франсуа Трюффо, Луи Маля, Клода Шаброля, Алена Рене и других крупных режиссеров.
Среди поздних значимых работ актера — роль Жосса Бомона фильме «Профессионал» (1981 г.). Всего за свою карьеру Бельмондо сыграл в 85 фильмах, а также 32 театральных постановках, в большинстве своем — до начала кинокарьеры, в 1950-е гг. В 2015 г. Бельмондо объявил, что завершает работать в кино.