Макрон назвал умершего Бельмондо национальным достоянием Франции

Бельмондо умер 6 сентября в возрасте 88 лет. Он родился 9 апреля 1933 г. в Нёйи-сюр-Сен. В начале 1950-х гг. Бельмондо стал играть в театре, а снимался в кино с конца 1950-х гг. Мировую известность он приобрел после роли в фильме Жана-Люка Годара «На последнем дыхании» (1960 г.). После этого Бельмондо продолжал сниматься у Годара, а также у ставшего тогда же известным Франсуа Трюффо, Луи Маля, Клода Шаброля, Алена Рене и других крупных режиссеров.