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УЕФА разрешил болельщикам посещать выездные матчи

Ведомости

Болельщики смогут посещать выездные матчи еврокубков и сборных со следующей недели при условии соблюдения ограничений и требований к передвижениям, введенных властями соответствующих стран. Об этом говорится в сообщении организации «Футбольные болельщики Европы» (FSE) в Twitter.

На следующей неделе пройдут первые матчи групповых этапов Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. «Зенит» на групповом этапе Лиги чемпионов встретится с «Челси», «Ювентусом» и «Мальмё». «Спартак» сыграет в рамках Лиги Европы с «Наполи», «Лестером» и «Легией». «Локомотив» на групповом этапе Лиги Европы сыграет с «Галатасараем», «Марселем» и «Лацио».

Ранее FSE несколько раз призывала УЕФА отменить запрет для болельщиков гостевых команд посещать матчи еврокубков. К призывам присоединились несколько ведущих европейских клубов. Такие меры были приняты УЕФА из-за пандемии коронавируса.

Ранее по теме: Финал Лиги чемпионов в 2023 году перенесли из Мюнхена в Стамбул

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных