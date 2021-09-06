УЕФА разрешил болельщикам посещать выездные матчи

На следующей неделе пройдут первые матчи групповых этапов Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. «Зенит» на групповом этапе Лиги чемпионов встретится с «Челси», «Ювентусом» и «Мальмё». «Спартак» сыграет в рамках Лиги Европы с «Наполи», «Лестером» и «Легией». «Локомотив» на групповом этапе Лиги Европы сыграет с «Галатасараем», «Марселем» и «Лацио».