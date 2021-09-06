УЕФА разрешил болельщикам посещать выездные матчи
Болельщики смогут посещать выездные матчи еврокубков и сборных со следующей недели при условии соблюдения ограничений и требований к передвижениям, введенных властями соответствующих стран. Об этом говорится в сообщении организации «Футбольные болельщики Европы» (FSE) в Twitter.
🚨 CONFIRMED: Return of away fans at UEFA club competitions.— Fans Europe (FSE) (@FansEurope) September 6, 2021
✅ FSE can confirm that away fans will be permitted to attend European club competitions matches from next week.
(local restrictions & travel requirement might still apply) https://t.co/YVcFRYBagf
На следующей неделе пройдут первые матчи групповых этапов Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. «Зенит» на групповом этапе Лиги чемпионов встретится с «Челси», «Ювентусом» и «Мальмё». «Спартак» сыграет в рамках Лиги Европы с «Наполи», «Лестером» и «Легией». «Локомотив» на групповом этапе Лиги Европы сыграет с «Галатасараем», «Марселем» и «Лацио».
Ранее FSE несколько раз призывала УЕФА отменить запрет для болельщиков гостевых команд посещать матчи еврокубков. К призывам присоединились несколько ведущих европейских клубов. Такие меры были приняты УЕФА из-за пандемии коронавируса.