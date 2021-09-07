Минздрав оценил запас вакцин от коронавируса в регионах России
Запаса вакцин от коронавируса в российских регионах хватит на месяц бесперебойной работы, сообщил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Достаточное количество вакцин, во всех регионах фактически запас сформирован на один месяц спокойной бесперебойной работы», – сказал Мурашко (цитата по ТАСС). Министр призвал россиян привиться против коронавируса, так как число контактов между людьми осенью значительно возросло.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что темпы вакцинации в стране значительно ускорились. Он отметил, что запас вакцины в России есть, важно своевременно поставлять ее во все регионы. Летом власти Москвы несколько раз сообщали, что вакцина «Ковивак» закончилась в пунктах вакцинации. В настоящий момент сделать прививку этим препаратом, а также «Эпиваккороной» в Москве нельзя.
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. Позже ряд регионов объявили об обязательной вакцинации для работников нескольких отраслей на фоне роста заболеваемости COVID-19. На сегодняшний день в стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса – «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».