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Минздрав оценил запас вакцин от коронавируса в регионах России

Ведомости

Запаса вакцин от коронавируса в российских регионах хватит на месяц бесперебойной работы, сообщил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Достаточное количество вакцин, во всех регионах фактически запас сформирован на один месяц спокойной бесперебойной работы», – сказал Мурашко (цитата по ТАСС). Министр призвал россиян привиться против коронавируса, так как число контактов между людьми осенью значительно возросло.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что темпы вакцинации в стране значительно ускорились. Он отметил, что запас вакцины в России есть, важно своевременно поставлять ее во все регионы. Летом власти Москвы несколько раз сообщали, что вакцина «Ковивак» закончилась в пунктах вакцинации. В настоящий момент сделать прививку этим препаратом, а также «Эпиваккороной» в Москве нельзя.

Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. Позже ряд регионов объявили об обязательной вакцинации для работников нескольких отраслей на фоне роста заболеваемости COVID-19. На сегодняшний день в стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса – «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».

Ранее по теме: Голикова назвала число вакцинированных от COVID-19 россиян

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных