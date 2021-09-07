Минздрав оценил запас вакцин от коронавируса в регионах России

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что темпы вакцинации в стране значительно ускорились. Он отметил, что запас вакцины в России есть, важно своевременно поставлять ее во все регионы. Летом власти Москвы несколько раз сообщали, что вакцина «Ковивак» закончилась в пунктах вакцинации. В настоящий момент сделать прививку этим препаратом, а также «Эпиваккороной» в Москве нельзя.