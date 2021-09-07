Turkish Airlines открыла продажу билетов из Анкары в Кабул

Рейсы в Афганистан стартуют с 1 октября и будут ежедневными. В то же время на данный момент в Кабул не летает ни одна частная авиакомпания мира, а с 31 августа перестали вылетать эвакуационные рейсы военно-транспортной авиации США и их союзников. Вопрос о том, на чьи средства будет функционировать аэропорт Кабула и афганская аэронавигационная система, а также кто будет охранять воздушную гавань, до сих пор не решен. При этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, как передает турецкий телеканал NTV, заявил, что его страна вместе с США и Катаром обсуждают эту проблему, так как необходимо продолжить вывоз тех, кто хочет покинут страну, а также наладить доставку международной гуманитарной помощи.