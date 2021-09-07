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Turkish Airlines открыла продажу билетов из Анкары в Кабул

Ведомости

На сайте турецкой авиакомпании Turkish Airlines в продаже с 1 октября появились авиабилеты на рейсы из Анкары и Стамбула в Кабул, следует из данных сайта перевозчика.

Рейсы в Афганистан стартуют с 1 октября и будут ежедневными. В то же время на данный момент в Кабул не летает ни одна частная авиакомпания мира, а с 31 августа перестали вылетать эвакуационные рейсы военно-транспортной авиации США и их союзников. Вопрос о том, на чьи средства будет функционировать аэропорт Кабула и афганская аэронавигационная система, а также кто будет охранять воздушную гавань, до сих пор не решен. При этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, как передает турецкий телеканал NTV, заявил, что его страна вместе с США и Катаром обсуждают эту проблему, так как необходимо продолжить вывоз тех, кто хочет покинут страну, а также наладить доставку международной гуманитарной помощи.

По словам главы МИД Турции, главным препятствием для возобновления авиасообщения является сомнение авиакомпаний в безопасности воздушной гавани. В вопросе охраны аэропорта Чавушоглу предложил вариант найма международной частной военной компании (ЧВК), чтобы удовлетворить желание «Талибана» (группировка запрещена и признана террористической в России) не допустить нахождения на объекте иностранных военных после ухода войск США. Вокруг же аэропорта, по мнению Чавушоглу, безопасность могут поддерживать отряды талибов и «афганских сил». Глава МИД Турции напомнил, что в аэропорту Кабула продолжают работать 19 турецких авиатехников.

6 сентября в «Талибане» заявили, что заняли последнюю неподконтрольную провинцию Афганистана — Панджшер. До этого, 15 августа, отряды движения взяли под контроль Кабул, в аэропорту которого до 31 августа находились обеспечивавшие эвакуацию иностранцев и афганцев военнослужащие США. Талибы пришли к власти в стране после того, как в конце мая президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из Афганистана, где они находились почти 20 лет — с октября 2001 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных