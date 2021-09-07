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СК возбудил дело о халатности после убийства школьниц в Кемеровской области

Ведомости

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ) сотрудников территориального органа внутренних дел, которые осуществляют административный надзор за вышедшими из тюрьмы гражданами, после убийства в Кемеровской области двух 10-летних девочек. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Две несовершеннолетние девочки из города Киселевска пропали 6 сентября. Позже их нашли в одном из заброшенных домов с признаками насильственной смерти. По подозрению в совершении преступления задержали 41-летнего жителя города Мыски, расположенного более чем в 80 км от Киселевска.

Как уточнили в СК, у этого мужчины уже есть судимость. В апреле 2009 г. его отправили в тюрьму на 10 лет за насильственное преступление в отношении несовершеннолетнего. В апреле 2019 г. осужденный вышел из тюрьмы и был поставлен на административный надзор.

«До апреля 2027 г. он должен был соблюдать определенные ограничения. При этом мужчина переехал на постоянное место жительство в другой город и на учет в органы профилактики он поставлен не был», — уточнили в СК.

По факту смерти девочек также возбуждено уголовное дело об убийстве двух малолетних (п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Следственные действия продолжаются, сотрудники правоохранительных органов выясняют полную картину произошедшего и мотив преступления.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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