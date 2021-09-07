СК возбудил дело о халатности после убийства школьниц в Кемеровской области
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ) сотрудников территориального органа внутренних дел, которые осуществляют административный надзор за вышедшими из тюрьмы гражданами, после убийства в Кемеровской области двух 10-летних девочек. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Две несовершеннолетние девочки из города Киселевска пропали 6 сентября. Позже их нашли в одном из заброшенных домов с признаками насильственной смерти. По подозрению в совершении преступления задержали 41-летнего жителя города Мыски, расположенного более чем в 80 км от Киселевска.
Как уточнили в СК, у этого мужчины уже есть судимость. В апреле 2009 г. его отправили в тюрьму на 10 лет за насильственное преступление в отношении несовершеннолетнего. В апреле 2019 г. осужденный вышел из тюрьмы и был поставлен на административный надзор.
«До апреля 2027 г. он должен был соблюдать определенные ограничения. При этом мужчина переехал на постоянное место жительство в другой город и на учет в органы профилактики он поставлен не был», — уточнили в СК.
По факту смерти девочек также возбуждено уголовное дело об убийстве двух малолетних (п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Следственные действия продолжаются, сотрудники правоохранительных органов выясняют полную картину произошедшего и мотив преступления.