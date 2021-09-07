СК возбудил дело о халатности после убийства школьниц в Кемеровской области

Как уточнили в СК, у этого мужчины уже есть судимость. В апреле 2009 г. его отправили в тюрьму на 10 лет за насильственное преступление в отношении несовершеннолетнего. В апреле 2019 г. осужденный вышел из тюрьмы и был поставлен на административный надзор.