Мосгорсуд смягчил приговор политологу Платошкину
Московский городской суд отменил приговор Гагаринского районного суда столицы по делу политолога Николая Платошкина, в мае признанного виновным в склонении людей к массовым беспорядкам и распространении фейков. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.
В соответствии с решением Мосгорсуда Платошкин приговорен к 4 годам 9 месяцам тюремного заключения условно и штрафу в 500 000 руб. Гагаринский районный суд ранее назначил ему 5 лет лишения свободы условно и штраф в 700 000 руб.
«Приговор Гагаринского районного суда города Москвы от 19 мая 2021 года в отношении Николая Платошкина отменен и постановлен новый обвинительный приговор, в соответствии с которым Николай Платошкин признан виновным и ему назначено наказание по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний — окончательное наказание в виде лишения свободы на 4 года 9 месяцев со штрафом в размере 500 000 рублей. Наказание считать условным с испытательным сроком в течение 5 лет», — говорится в сообщении Мосгорсуда.
Из прежнего приговора следовало, что Платошкин публиковал видео на Youtube, где озвучивал ложные данные о виновности органов власти в распространении коронавируса и неэффективности мер по обеспечению безопасности россиян. По мнению суда, таким образом политолог разжигал протестные настроения и склонял людей к массовым беспорядкам, «маскируя свои призывы под побуждения к мирным митингам».