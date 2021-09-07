Мосгорсуд смягчил приговор политологу Платошкину

«Приговор Гагаринского районного суда города Москвы от 19 мая 2021 года в отношении Николая Платошкина отменен и постановлен новый обвинительный приговор, в соответствии с которым Николай Платошкин признан виновным и ему назначено наказание по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний — окончательное наказание в виде лишения свободы на 4 года 9 месяцев со штрафом в размере 500 000 рублей. Наказание считать условным с испытательным сроком в течение 5 лет», — говорится в сообщении Мосгорсуда.