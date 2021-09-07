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Мосгорсуд смягчил приговор политологу Платошкину

Ведомости

Московский городской суд отменил приговор Гагаринского районного суда столицы по делу политолога Николая Платошкина, в мае признанного виновным в склонении людей к массовым беспорядкам и распространении фейков. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

В соответствии с решением Мосгорсуда Платошкин приговорен к 4 годам 9 месяцам тюремного заключения условно и штрафу в 500 000 руб. Гагаринский районный суд ранее назначил ему 5 лет лишения свободы условно и штраф в 700 000 руб.

«Приговор Гагаринского районного суда города Москвы от 19 мая 2021 года в отношении Николая Платошкина отменен и постановлен новый обвинительный приговор, в соответствии с которым Николай Платошкин признан виновным и ему назначено наказание по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний — окончательное наказание в виде лишения свободы на 4 года 9 месяцев со штрафом в размере 500 000 рублей. Наказание считать условным с испытательным сроком в течение 5 лет», — говорится в сообщении Мосгорсуда.

Из прежнего приговора следовало, что Платошкин публиковал видео на Youtube, где озвучивал ложные данные о виновности органов власти в распространении коронавируса и неэффективности мер по обеспечению безопасности россиян. По мнению суда, таким образом политолог разжигал протестные настроения и склонял людей к массовым беспорядкам, «маскируя свои призывы под побуждения к мирным митингам».

Ранее по теме: Левый политик Николай Платошкин приговорен к условному сроку лишения свободы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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