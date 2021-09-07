В ВОЗ заявили о выходе на плато по заболеваемости COVID-19 в мире
Мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусом, заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове, передает ТАСС.
«Мы достигли плато, однако это плато находится на достаточно высоком уровне», — отметила эксперт. По ее словам, в последнее время в мире ежедневно выявляется 4,4—4,5 млн случаев заражения и регистрируется порядка 67 000—68 000 смертей.
При этом на разных континентах складывается различная ситуация с заболеваемостью. В Северной и Южной Америке наблюдается увеличение числа выявляемых случаев и смертей, в Европе — наоборот, снижение числа выявляемых случаев, но повышение уровня смертности. А в Африке оба показателя идут на спад.
При этом директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан отметил, что в некоторых странах даже с высоким уровнем вакцинации наблюдается рост заболеваемости.
По данным Университета Джонса Хопкинса на 7 сентября, в мире выявлено более 221 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 4,5 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 40 млн случаев, Индии (более 33 млн), Бразилии (свыше 20,8 млн) и Великобритании (более 7 млн). Россия по этому показателю занимает пятое место в мире.