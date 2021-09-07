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В ВОЗ заявили о выходе на плато по заболеваемости COVID-19 в мире

Ведомости

Мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусом, заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове, передает ТАСС. 

«Мы достигли плато, однако это плато находится на достаточно высоком уровне», — отметила эксперт. По ее словам, в последнее время в мире ежедневно выявляется 4,4—4,5 млн случаев заражения и регистрируется порядка 67 000—68 000 смертей. 

При этом на разных континентах складывается различная ситуация с заболеваемостью. В Северной и Южной Америке наблюдается увеличение числа выявляемых случаев и смертей, в Европе — наоборот, снижение числа выявляемых случаев, но повышение уровня смертности. А в Африке оба показателя идут на спад. 

При этом директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан отметил, что в некоторых странах даже с высоким уровнем вакцинации наблюдается рост заболеваемости. 

По данным Университета Джонса Хопкинса на 7 сентября, в мире выявлено более 221 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 4,5 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 40 млн случаев, Индии (более 33 млн), Бразилии (свыше 20,8 млн) и Великобритании (более 7 млн). Россия по этому показателю занимает пятое место в мире.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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