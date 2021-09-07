В ВОЗ заявили о выходе на плато по заболеваемости COVID-19 в мире

При этом на разных континентах складывается различная ситуация с заболеваемостью. В Северной и Южной Америке наблюдается увеличение числа выявляемых случаев и смертей, в Европе — наоборот, снижение числа выявляемых случаев, но повышение уровня смертности. А в Африке оба показателя идут на спад.