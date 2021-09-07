Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Смолов назначен капитаном сборной России в матче с Мальтой

Ведомости

Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов будет капитаном сборной России в матче отборочного турнира на ЧМ-2022 с командой Мальты. Об этом говорится в сообщении Российского футбольного союза (РФС). 

Игра состоится в Москве на стадионе «Открытие арена», начало — в 21.45 мск. 

В матче с Хорватией (0:0) капитаном был защитник «Спартака» Георгий Джикия, в гостевой встрече с командой Кипра (2:0) — полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов.

«У них [сборной Мальты] была серия из 7 матчей без поражений, это рекорд. Относимся с уважением к любому сопернику, но мы ориентируемся на свою игру, будем играть от себя, но на другой части поля стоят не манекены», — приводятся слова Смолова в сообщении РФС. 

Марио Фернандес снова пропустит матч сборной. РФС сообщил, что после игры со сборной Хорватии Фернандес испытывает «небольшой дискомфорт». 

1 сентября Россия провела первый отборочный матч в рамках ЧМ-2022 и сыграла вничью со сборной Хорватии. Встреча против Кипра прошла 4 сентября, Россия выиграла со счетом 2:0. 

1 сентября сборная Мальты обыграла сборную Кипра со счетом 3:0. Россия в рамках отборочных матчей также должна сыграть со сборными Словакии и Словении. 

Для того чтобы сборной России напрямую выйти на групповой этап ЧМ-2022, ей необходимо занять первое место в отборочной группе. Команды, занявшие вторые места, а также две сборные из Лиги наций сыграют в дополнительном раунде квалификации в марте 2022 г., в мини-турнире будут разыграны оставшиеся три путевки.

Ранее по теме: Минспорта и РФС обсуждают введение потолка зарплат футболистов

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных