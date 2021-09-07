Смолов назначен капитаном сборной России в матче с Мальтой
Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов будет капитаном сборной России в матче отборочного турнира на ЧМ-2022 с командой Мальты. Об этом говорится в сообщении Российского футбольного союза (РФС).
Игра состоится в Москве на стадионе «Открытие арена», начало — в 21.45 мск.
В матче с Хорватией (0:0) капитаном был защитник «Спартака» Георгий Джикия, в гостевой встрече с командой Кипра (2:0) — полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов.
«У них [сборной Мальты] была серия из 7 матчей без поражений, это рекорд. Относимся с уважением к любому сопернику, но мы ориентируемся на свою игру, будем играть от себя, но на другой части поля стоят не манекены», — приводятся слова Смолова в сообщении РФС.
Марио Фернандес снова пропустит матч сборной. РФС сообщил, что после игры со сборной Хорватии Фернандес испытывает «небольшой дискомфорт».
1 сентября Россия провела первый отборочный матч в рамках ЧМ-2022 и сыграла вничью со сборной Хорватии. Встреча против Кипра прошла 4 сентября, Россия выиграла со счетом 2:0.
1 сентября сборная Мальты обыграла сборную Кипра со счетом 3:0. Россия в рамках отборочных матчей также должна сыграть со сборными Словакии и Словении.
Для того чтобы сборной России напрямую выйти на групповой этап ЧМ-2022, ей необходимо занять первое место в отборочной группе. Команды, занявшие вторые места, а также две сборные из Лиги наций сыграют в дополнительном раунде квалификации в марте 2022 г., в мини-турнире будут разыграны оставшиеся три путевки.