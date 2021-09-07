Смолов назначен капитаном сборной России в матче с Мальтой

«У них [сборной Мальты] была серия из 7 матчей без поражений, это рекорд. Относимся с уважением к любому сопернику, но мы ориентируемся на свою игру, будем играть от себя, но на другой части поля стоят не манекены», — приводятся слова Смолова в сообщении РФС.