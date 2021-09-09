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В Грузии вооруженный мужчина вновь захватил отделение банка

Ведомости

Вооруженный мужчина ворвался в отделение Банка Грузии в городе Кварели на востоке страны, сообщает пресс-служба грузинского МВД. Нападавший мог взять в заложники находившихся в отделении людей.

«Сотрудники МВД мобилизованы на улице Чавчавадзе в Кварели. По предварительной информации, вооруженное лицо вторглось в отделение Банка Грузии», — говорится в сообщении ведомства. Район происшествия оцеплен, ведутся «все необходимые и срочные следственные и оперативные мероприятия».

«МВД призывает представителей СМИ соблюдать нормы безопасности и соблюдать инструкции полиции на месте», — добавили в ведомстве.

Телеканал Rustavi 2 сообщает со ссылкой на очевидца, посетителя банка, который успел покинуть здание, что нападавший вооружен гранатой. Также собеседник канала добавил, что мужчина захватил 15 человек в заложники и требует полмиллиона лари в обмен на их освобождение. МВД пока не подтверждало сведения о заложниках.

Серия захватов отделений Банка Грузии и взятия посетителей и сотрудников в заложники прошла осенью 2020 г., еще один случай произошел в апреле этого года. Так, в прошлом октябре неизвестный мужчина с автоматом и гранатами захватил заложников в филиале Банка Грузии в городе Зугдиди на западе страны. Нападавший требовал выплатить ему $500 000. В результате спецоперации, длившейся более семи часов, людей освободили, злоумышленнику удалось бежать.

В ноябре другой мужчина захватил девять человек в заложники в офисе микрофинансовой организации в Тбилиси. В тот же день полиция освободила всех захваченных людей и задержала злоумышленника. Наконец, в апреле вооруженный человек ворвался в одно из отделений Банка Грузии в грузинской столице и взял заложников.

Ранее по теме: В Тбилиси вооруженный человек захватил заложников в здании Банка Грузии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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