В Грузии вооруженный мужчина вновь захватил отделение банка
Вооруженный мужчина ворвался в отделение Банка Грузии в городе Кварели на востоке страны, сообщает пресс-служба грузинского МВД. Нападавший мог взять в заложники находившихся в отделении людей.
«Сотрудники МВД мобилизованы на улице Чавчавадзе в Кварели. По предварительной информации, вооруженное лицо вторглось в отделение Банка Грузии», — говорится в сообщении ведомства. Район происшествия оцеплен, ведутся «все необходимые и срочные следственные и оперативные мероприятия».
«МВД призывает представителей СМИ соблюдать нормы безопасности и соблюдать инструкции полиции на месте», — добавили в ведомстве.
Телеканал Rustavi 2 сообщает со ссылкой на очевидца, посетителя банка, который успел покинуть здание, что нападавший вооружен гранатой. Также собеседник канала добавил, что мужчина захватил 15 человек в заложники и требует полмиллиона лари в обмен на их освобождение. МВД пока не подтверждало сведения о заложниках.
Серия захватов отделений Банка Грузии и взятия посетителей и сотрудников в заложники прошла осенью 2020 г., еще один случай произошел в апреле этого года. Так, в прошлом октябре неизвестный мужчина с автоматом и гранатами захватил заложников в филиале Банка Грузии в городе Зугдиди на западе страны. Нападавший требовал выплатить ему $500 000. В результате спецоперации, длившейся более семи часов, людей освободили, злоумышленнику удалось бежать.
В ноябре другой мужчина захватил девять человек в заложники в офисе микрофинансовой организации в Тбилиси. В тот же день полиция освободила всех захваченных людей и задержала злоумышленника. Наконец, в апреле вооруженный человек ворвался в одно из отделений Банка Грузии в грузинской столице и взял заложников.