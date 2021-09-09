В Грузии вооруженный мужчина вновь захватил отделение банка

В ноябре другой мужчина захватил девять человек в заложники в офисе микрофинансовой организации в Тбилиси. В тот же день полиция освободила всех захваченных людей и задержала злоумышленника. Наконец, в апреле вооруженный человек ворвался в одно из отделений Банка Грузии в грузинской столице и взял заложников.