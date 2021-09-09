На Украине предложили судиться с Россией из-за «нашествия» медуз в Азовском море

По мнению Старуха, «нашествие медуз» якобы произошло из-за строительства Керченского моста и забора Россией вод из рек для полива. В связи с этим на протяжении нескольких лет в Азовское море не поступает пресная вода из основных водных артерий, в том числе из Дона. Это привело к резкому повышению солености водоема и медузы «мигрировали» туда, пояснил он.