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На Украине предложили судиться с Россией из-за «нашествия» медуз в Азовском море

Ведомости

Глава Запорожской областной государственной администрации Александр Старух предложил подать в суд на Россию, которая, по его мнению, виновата в «атаке медуз» на побережье Азовского моря. Об этом чиновник заявил во время совещания в курортном поселке Кирилловка, сообщает агентство «Униан».

По мнению Старуха, «нашествие медуз» якобы произошло из-за строительства Керченского моста и забора Россией вод из рек для полива. В связи с этим на протяжении нескольких лет в Азовское море не поступает пресная вода из основных водных артерий, в том числе из Дона. Это привело к резкому повышению солености водоема и медузы «мигрировали» туда, пояснил он.

В итоге эти животные «атаковали» туристов и «разогнали» их, заявил Старух. Он предложил посчитать ущерб «от провального курортного сезона» и выставить России счет. Кто должен готовить иски и считать убытки, чиновник не сказал.

«Униан» уточнило, что в этом году на курортах Азовского моря было столько медуз, что люди не могли зайти в воду. Наибольшее количество медуз наблюдалось в Кирилловке и Приморске, отметило издание.

Ранее по теме: В ЕСПЧ подтвердили получение жалобы России против Украины

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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