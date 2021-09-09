На Украине предложили судиться с Россией из-за «нашествия» медуз в Азовском море
Глава Запорожской областной государственной администрации Александр Старух предложил подать в суд на Россию, которая, по его мнению, виновата в «атаке медуз» на побережье Азовского моря. Об этом чиновник заявил во время совещания в курортном поселке Кирилловка, сообщает агентство «Униан».
По мнению Старуха, «нашествие медуз» якобы произошло из-за строительства Керченского моста и забора Россией вод из рек для полива. В связи с этим на протяжении нескольких лет в Азовское море не поступает пресная вода из основных водных артерий, в том числе из Дона. Это привело к резкому повышению солености водоема и медузы «мигрировали» туда, пояснил он.
В итоге эти животные «атаковали» туристов и «разогнали» их, заявил Старух. Он предложил посчитать ущерб «от провального курортного сезона» и выставить России счет. Кто должен готовить иски и считать убытки, чиновник не сказал.
«Униан» уточнило, что в этом году на курортах Азовского моря было столько медуз, что люди не могли зайти в воду. Наибольшее количество медуз наблюдалось в Кирилловке и Приморске, отметило издание.