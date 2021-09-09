РПЛ решила провести конкурс на реализацию медиаправ

Участники заседания также выслушали доклад рабочей группы по реализации медиаправ. Действующий основной вещатель РПЛ — телеканал «Матч» воспользовался преимущественным правом и предложил четырехлетний контракт, который может начаться с сезона 2022-2023 гг.