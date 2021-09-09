РПЛ решила провести конкурс на реализацию медиаправ
Правление Российской премьер-лиги (РПЛ) проведет конкурс на реализацию медиаправ на показ футбольных матчей лиги, сообщает пресс-служба РПЛ.
«Абсолютным большинством голосов члены правления приняли решение о проведении конкурса на реализацию прав для соблюдения принципов открытости выбора вещателя», — говорится в сообщении по итогам заседания правления РПЛ.
Участники заседания также выслушали доклад рабочей группы по реализации медиаправ. Действующий основной вещатель РПЛ — телеканал «Матч» воспользовался преимущественным правом и предложил четырехлетний контракт, который может начаться с сезона 2022-2023 гг.
Тендер на реализацию медиаправ должен быть проведен в срок до 11 октября, отмечается в сообщении РПЛ.