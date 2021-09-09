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Захватившего отделение банка в Грузии задержала полиция

Ведомости

Вооруженного мужчину, захватившего заложников в отделении Банка Грузии в городе Кварели на востоке страны, задержала полиция. Об этом сообщает грузинский «Первый канал» со ссылкой на представителя грузинского МВД Кетеван Ковзиашвили.

«Сотрудники МВД обезвредили и задержали человека, который находился в банке и взял заложников. Все заложники освобождены, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Следствие ведется по трем статьям, о других подробностях мы сообщим позже», — сказала Ковзиашвили. На территории, окружающей банк, по-прежнему присутствуют представители разных подразделений полиции.

Ранее сегодня в отделение банка в Кварели ворвался вооруженный человек. По сообщениям очевидцев, у нападавшего была граната. Он угрожал взорвать ее. Часть людей, находившихся в отделении, успела покинуть его в момент нападения. Другие оставались там определенное время, после чего их отпустили. Сообщалось, что нападавший требовал около полумиллиона лари ($160 000).

Серия захватов отделений Банка Грузии и взятия посетителей и сотрудников в заложники прошла осенью 2020 г., еще один случай произошел в апреле этого года. Так, в прошлом октябре неизвестный мужчина с автоматом и гранатами захватил заложников в филиале Банка Грузии в городе Зугдиди на западе страны. Нападавший требовал выплатить ему $500 000. В результате спецоперации, длившейся более семи часов, людей освободили, злоумышленнику удалось бежать.

В ноябре другой мужчина захватил девять человек в заложники в офисе микрофинансовой организации в Тбилиси. В тот же день полиция освободила всех захваченных людей и задержала злоумышленника. Наконец, в апреле вооруженный человек ворвался в одно из отделений Банка Грузии в грузинской столице и взял заложников.

Ранее по теме: В Грузии вооруженный мужчина вновь захватил отделение банка

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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