Захватившего отделение банка в Грузии задержала полиция
Вооруженного мужчину, захватившего заложников в отделении Банка Грузии в городе Кварели на востоке страны, задержала полиция. Об этом сообщает грузинский «Первый канал» со ссылкой на представителя грузинского МВД Кетеван Ковзиашвили.
«Сотрудники МВД обезвредили и задержали человека, который находился в банке и взял заложников. Все заложники освобождены, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Следствие ведется по трем статьям, о других подробностях мы сообщим позже», — сказала Ковзиашвили. На территории, окружающей банк, по-прежнему присутствуют представители разных подразделений полиции.
Ранее сегодня в отделение банка в Кварели ворвался вооруженный человек. По сообщениям очевидцев, у нападавшего была граната. Он угрожал взорвать ее. Часть людей, находившихся в отделении, успела покинуть его в момент нападения. Другие оставались там определенное время, после чего их отпустили. Сообщалось, что нападавший требовал около полумиллиона лари ($160 000).
Серия захватов отделений Банка Грузии и взятия посетителей и сотрудников в заложники прошла осенью 2020 г., еще один случай произошел в апреле этого года. Так, в прошлом октябре неизвестный мужчина с автоматом и гранатами захватил заложников в филиале Банка Грузии в городе Зугдиди на западе страны. Нападавший требовал выплатить ему $500 000. В результате спецоперации, длившейся более семи часов, людей освободили, злоумышленнику удалось бежать.
В ноябре другой мужчина захватил девять человек в заложники в офисе микрофинансовой организации в Тбилиси. В тот же день полиция освободила всех захваченных людей и задержала злоумышленника. Наконец, в апреле вооруженный человек ворвался в одно из отделений Банка Грузии в грузинской столице и взял заложников.