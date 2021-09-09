Захватившего отделение банка в Грузии задержала полиция

Ранее сегодня в отделение банка в Кварели ворвался вооруженный человек. По сообщениям очевидцев, у нападавшего была граната. Он угрожал взорвать ее. Часть людей, находившихся в отделении, успела покинуть его в момент нападения. Другие оставались там определенное время, после чего их отпустили. Сообщалось, что нападавший требовал около полумиллиона лари ($160 000).