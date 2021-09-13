Четыре человека погибли при жесткой посадке самолета в Иркутской области
Четыре человека погибли и еще 12 были доставлены в больницу после жесткой посадки пассажирского самолета L-410 в 4 км от села Казачинское в Иркутской области, сообщил губернатор Игорь Кобзев в своем Instagram.
«Мы до последнего надеялись на лучшее. Увы, чуда не произошло. Четыре человека, включая пилота, погибли. Один — житель Иркутска, один – Ангарска, двое – из Магистрального. Мои соболезнования родным и близким», — сообщил Кобзев.
По его данным, четверо из 12 доставленных в больницу находятся в тяжелом состоянии, троих со сложными переломами, в том числе одного из пилотов, перевезут в Иркутск. Одну пострадавшую прооперируют на месте. Остальные остаются под наблюдением врачей.
Крушение самолета L-410 произошло 12 сентября, борт летел из Иркутска в село Казачинское. Авария, по данным МЧС, произошла в 4 км от села, когда самолет второй раз заходил на посадку. На борту находились 16 человек.
По словам губернатора, почти сразу после посадки самолета появилась информация, что большинство пассажиров оказались заблокированы на борту. Одной из пассажирок удалось выйти на связь, благодаря чему удалось установить место посадки. После осмотра врачей она самостоятельно покинула больницу. ТАСС пишет, что в ходе осмотра места происшествия найден один из черных ящиков L-410. СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
15 сентября в Иркутской области будет объявлен День траура по погибшим. Семьи погибших получат по 1 млн руб., пострадавших в тяжелом состоянии – по 500 000 руб., в среднем – по 250 000 руб., в легкой форме – по 100 000 руб.