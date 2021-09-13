Четыре человека погибли при жесткой посадке самолета в Иркутской области

По словам губернатора, почти сразу после посадки самолета появилась информация, что большинство пассажиров оказались заблокированы на борту. Одной из пассажирок удалось выйти на связь, благодаря чему удалось установить место посадки. После осмотра врачей она самостоятельно покинула больницу. ТАСС пишет, что в ходе осмотра места происшествия найден один из черных ящиков L-410. СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).