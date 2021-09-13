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Четыре человека погибли при жесткой посадке самолета в Иркутской области

Ведомости

Четыре человека погибли и еще 12 были доставлены в больницу после жесткой посадки пассажирского самолета L-410 в 4 км от села Казачинское в Иркутской области, сообщил губернатор Игорь Кобзев в своем Instagram.

«Мы до последнего надеялись на лучшее. Увы, чуда не произошло. Четыре человека, включая пилота, погибли. Один — житель Иркутска, один – Ангарска, двое – из Магистрального. Мои соболезнования родным и близким», — сообщил Кобзев.

По его данным, четверо из 12 доставленных в больницу находятся в тяжелом состоянии, троих со сложными переломами, в том числе одного из пилотов, перевезут в Иркутск. Одну пострадавшую прооперируют на месте. Остальные остаются под наблюдением врачей.

Крушение самолета L-410 произошло 12 сентября, борт летел из Иркутска в село Казачинское. Авария, по данным МЧС, произошла в 4 км от села, когда самолет второй раз заходил на посадку. На борту находились 16 человек.

По словам губернатора, почти сразу после посадки самолета появилась информация, что большинство пассажиров оказались заблокированы на борту. Одной из пассажирок удалось выйти на связь, благодаря чему удалось установить место посадки. После осмотра врачей она самостоятельно покинула больницу. ТАСС пишет, что в ходе осмотра места происшествия найден один из черных ящиков L-410. СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

15 сентября в Иркутской области будет объявлен День траура по погибшим. Семьи погибших получат по 1 млн руб., пострадавших в тяжелом состоянии – по 500 000 руб., в среднем – по 250 000 руб., в легкой форме – по 100 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных