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Число сотрудников лесоохраны вырастет на 1400 после дополнительных выплат

Ведомости

Дополнительные 8 млрд руб., которые президент России Владимир Путин поручил ежегодно выделять регионам на борьбу с лесными пожарами, позволят нанять 1400 новых сотрудников лесоохраны, заявил глава Рослесхоза Иван Советников.

«Этот вопрос давно прорабатывался, выделение этих денег позволит существенно изменить ситуацию с лесными пожарами. Из этих денег большая часть пойдет на, собственно, тушение лесных пожаров, на привлечение новых сотрудников. Более 1400 человек будут дополнительно наняты по всей стране», — цитирует ТАСС Советникова.

Кроме того, он добавил, что выделение данных средств позволит в два раза увеличить маршруты наземного патрулирования и авиапатрулирования. «Это четыре направления, на которые пойдут эти средства», — отметил глава ведомства.

Соответствующее поручение президента по итогам второго этапа XX съезда партии «Единая Россия» было опубликовано на сайте Кремля. «С учетом ранее данных поручений обеспечить выделение субъектам Российской Федерации из федерального бюджета дополнительно не менее 8 млрд руб. ежегодно на охрану лесов от пожаров», — говорится в поручении. Доклад на эту тему президент ждет к 1 ноября, далее — ежегодно.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко в ходе совещания заявила, что площадь лесных пожаров в России в 2021 г. увеличилась более чем на 20% по сравнению с годом ранее. По данным «Авиалесоохраны» на 13 сентября, на территории России действовало 34 лесных пожара, в том числе 26 — в Якутии. 3 сентября на территории России действовало 125 лесных пожаров. Как уточнил глава Минприроды Александр Козлов на полях Восточного экономического форума, причиной 67% природных пожаров в России с начала 2021 г. стал человеческий фактор.

Ранее по теме: Две трети природных пожаров в России в 2021 году произошли по вине человека

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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