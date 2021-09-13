Число сотрудников лесоохраны вырастет на 1400 после дополнительных выплат

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко в ходе совещания заявила, что площадь лесных пожаров в России в 2021 г. увеличилась более чем на 20% по сравнению с годом ранее. По данным «Авиалесоохраны» на 13 сентября, на территории России действовало 34 лесных пожара, в том числе 26 — в Якутии. 3 сентября на территории России действовало 125 лесных пожаров. Как уточнил глава Минприроды Александр Козлов на полях Восточного экономического форума, причиной 67% природных пожаров в России с начала 2021 г. стал человеческий фактор.