Власти потребуют закрыть общежитие мигрантов после убийства пенсионерки

«Мы прислушались к требованиям жителей Бужаниново: 14 сентября проведем встречу с собственником общежития, будем требовать его закрытия», — написал Токарев. Он подтвердил, что накануне мигранты из Таджикистана, строившие дом в СНТ «Приозерный», убили в лесу пенсионерку, и после этого жители Бужанинова собрались на «стихийный» народный сход с требованием депортации работающих там мигрантов. Замглавы администрации городского округа Оксана Ероханова рассказала ТАСС, что собравшимся сообщили о намерении властей требовать расселения общежития с мигрантами, после чего граждане разошлись.