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Власти потребуют закрыть общежитие мигрантов после убийства пенсионерки

Ведомости

Власти Сергиево-Посадского района потребуют у собственника закрыть общежитие для трудовых мигрантов в Бужаниново после случая с убийством ими пенсионерки и стихийного народного схода. Об этом сообщил глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев в своем Instagram.

«Мы прислушались к требованиям жителей Бужаниново: 14 сентября проведем встречу с собственником общежития, будем требовать его закрытия», — написал Токарев. Он подтвердил, что накануне мигранты из Таджикистана, строившие дом в СНТ «Приозерный», убили в лесу пенсионерку, и после этого жители Бужанинова собрались на «стихийный» народный сход с требованием депортации работающих там мигрантов. Замглавы администрации городского округа Оксана Ероханова рассказала ТАСС, что собравшимся сообщили о намерении властей требовать расселения общежития с мигрантами, после чего граждане разошлись.

Как сообщает управление Следственного комитета по Подмосковью, подогреваемыми являются граждане «одного из соседних государств» (какого именно, не уточняется) 1988 и 1984 годов рождения. Им предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве пенсионерки (ч. 1 ст. 105 УК РФ и п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ). Назначены необходимые экспертизы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных