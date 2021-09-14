Власти потребуют закрыть общежитие мигрантов после убийства пенсионерки
Власти Сергиево-Посадского района потребуют у собственника закрыть общежитие для трудовых мигрантов в Бужаниново после случая с убийством ими пенсионерки и стихийного народного схода. Об этом сообщил глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев в своем Instagram.
«Мы прислушались к требованиям жителей Бужаниново: 14 сентября проведем встречу с собственником общежития, будем требовать его закрытия», — написал Токарев. Он подтвердил, что накануне мигранты из Таджикистана, строившие дом в СНТ «Приозерный», убили в лесу пенсионерку, и после этого жители Бужанинова собрались на «стихийный» народный сход с требованием депортации работающих там мигрантов. Замглавы администрации городского округа Оксана Ероханова рассказала ТАСС, что собравшимся сообщили о намерении властей требовать расселения общежития с мигрантами, после чего граждане разошлись.
Как сообщает управление Следственного комитета по Подмосковью, подогреваемыми являются граждане «одного из соседних государств» (какого именно, не уточняется) 1988 и 1984 годов рождения. Им предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве пенсионерки (ч. 1 ст. 105 УК РФ и п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ). Назначены необходимые экспертизы.