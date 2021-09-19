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Россияне назвали оптимальную продолжительность отпуска

Ведомости

Более половины россиян (53%) считают, что отпуск должен длиться четыре недели или более, следует из результатов опроса сервиса Superjob.

В рамках исследования аналитики опросили 1600 экономически активных россиян из всех округов страны. 30% респондентов рассказали, что считают идеальной продолжительность отпуска в четыре недели, еще 23% хотели бы отдыхать больше четырех недель.

Еще 19% россиян устроит три недели отдыха, а 17% – достаточно и двух недель. Отпуск длиной в десять дней оптимальным считают лишь 3% опрошенных. Как отмечают авторы исследования, коротким отпускам предпочтение отдают чаще молодые россияне до 24 лет и граждане с доходом менее 30 000 руб., в то время как длительный отдых предпочитают респонденты старше 35 лет и люди, зарабатывающие более 80 000 руб.

Авторы исследования обратили внимание на то, что в 2019 г. число мечтающих об отпуске свыше четырех недель было на 8 п. п. меньше, чем сейчас.

«По всей видимости, сказываются общая усталость населения от антиковидных ограничений, психологическое напряжение, а также невозможность отправиться в отпуск туда, куда хочется», – заключили в Superjob.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных