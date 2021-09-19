Россияне назвали оптимальную продолжительность отпуска

Еще 19% россиян устроит три недели отдыха, а 17% – достаточно и двух недель. Отпуск длиной в десять дней оптимальным считают лишь 3% опрошенных. Как отмечают авторы исследования, коротким отпускам предпочтение отдают чаще молодые россияне до 24 лет и граждане с доходом менее 30 000 руб., в то время как длительный отдых предпочитают респонденты старше 35 лет и люди, зарабатывающие более 80 000 руб.