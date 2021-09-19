Россияне назвали оптимальную продолжительность отпуска
Более половины россиян (53%) считают, что отпуск должен длиться четыре недели или более, следует из результатов опроса сервиса Superjob.
В рамках исследования аналитики опросили 1600 экономически активных россиян из всех округов страны. 30% респондентов рассказали, что считают идеальной продолжительность отпуска в четыре недели, еще 23% хотели бы отдыхать больше четырех недель.
Еще 19% россиян устроит три недели отдыха, а 17% – достаточно и двух недель. Отпуск длиной в десять дней оптимальным считают лишь 3% опрошенных. Как отмечают авторы исследования, коротким отпускам предпочтение отдают чаще молодые россияне до 24 лет и граждане с доходом менее 30 000 руб., в то время как длительный отдых предпочитают респонденты старше 35 лет и люди, зарабатывающие более 80 000 руб.
Авторы исследования обратили внимание на то, что в 2019 г. число мечтающих об отпуске свыше четырех недель было на 8 п. п. меньше, чем сейчас.
«По всей видимости, сказываются общая усталость населения от антиковидных ограничений, психологическое напряжение, а также невозможность отправиться в отпуск туда, куда хочется», – заключили в Superjob.