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Песков выиграл 10 000 баллов на акции «Миллион призов»

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, проголосовавший онлайн на выборах в Госдуму, выиграл 10 000 баллов в рамках акции «Миллион призов», сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

«Дмитрий Сергеевич Песков <...> [выиграл сертификат на] 10 000 [рублей]. Он еще не знает», – цитирует его ТАСС.

Участники онлайн-голосования на выборах 17-19 сентября в Москве могут выиграть призовые баллы, машину или однокомнатную квартиру в рамках программы «Миллион призов». Всего будут разыграны 20 квартир в Москве и 100 автомобилей, а также 10 000, 25 000, 50 000 и 100 000 призовых баллов (один балл равен одному рублю, выигрыш можно потратить на благотворительность, покупки, а также кафе и рестораны).

В пятницу, 17 сентября, в России началось трехдневное голосование на выборах депутатов Государственной думы VIII созыва. Выборы проходят в единый день голосования, который в этом году выпадает на 19 сентября. По рекомендации Роспотребнадзора Центральная избирательная комиссия продлила голосование на три дня — 17, 18 и 19 сентября. Это должно, по мнению властей, помочь снизить риски инфицирования COVID-19.

Ранее по теме: Как прошел второй день голосования на выборах депутатов Госдумы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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