Песков выиграл 10 000 баллов на акции «Миллион призов»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, проголосовавший онлайн на выборах в Госдуму, выиграл 10 000 баллов в рамках акции «Миллион призов», сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.
«Дмитрий Сергеевич Песков <...> [выиграл сертификат на] 10 000 [рублей]. Он еще не знает», – цитирует его ТАСС.
Участники онлайн-голосования на выборах 17-19 сентября в Москве могут выиграть призовые баллы, машину или однокомнатную квартиру в рамках программы «Миллион призов». Всего будут разыграны 20 квартир в Москве и 100 автомобилей, а также 10 000, 25 000, 50 000 и 100 000 призовых баллов (один балл равен одному рублю, выигрыш можно потратить на благотворительность, покупки, а также кафе и рестораны).
В пятницу, 17 сентября, в России началось трехдневное голосование на выборах депутатов Государственной думы VIII созыва. Выборы проходят в единый день голосования, который в этом году выпадает на 19 сентября. По рекомендации Роспотребнадзора Центральная избирательная комиссия продлила голосование на три дня — 17, 18 и 19 сентября. Это должно, по мнению властей, помочь снизить риски инфицирования COVID-19.