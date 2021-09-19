Песков выиграл 10 000 баллов на акции «Миллион призов»

Участники онлайн-голосования на выборах 17-19 сентября в Москве могут выиграть призовые баллы, машину или однокомнатную квартиру в рамках программы «Миллион призов». Всего будут разыграны 20 квартир в Москве и 100 автомобилей, а также 10 000, 25 000, 50 000 и 100 000 призовых баллов (один балл равен одному рублю, выигрыш можно потратить на благотворительность, покупки, а также кафе и рестораны).