В России за сутки выявили 20 174 новых случая коронавируса

В Москве в течение 24 часов коронавирус обнаружили у 2376 человек, выздоровели 1215 человек, умерли 49 пациентов. За все время в столице инфекция была выявлена у 1 601 780 жителей. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+1834), Подмосковье (+1004), Свердловская (+507) и Самарская (+502) области.