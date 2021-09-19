В России за сутки выявили 20 174 новых случая коронавируса
За последние сутки в России коронавирус выявили у 20 174 человек, следует из статистики оперштаба на 19 сентября. Умерли 793 пациента с COVID-19. Общее число случаев заражения в стране достигло 7 274 928. В целом за все время пандемии в результате заболевания скончались 198 218 человек.
Вчера, 18 сентября, оперштаб сообщил о 20 329 новых случаях COVID-19. Умерли 799 человек. За сутки в России полностью выздоровели 13 418 человек. Общее число выздоровевших возросло до 6 498 682.
В Москве в течение 24 часов коронавирус обнаружили у 2376 человек, выздоровели 1215 человек, умерли 49 пациентов. За все время в столице инфекция была выявлена у 1 601 780 жителей. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+1834), Подмосковье (+1004), Свердловская (+507) и Самарская (+502) области.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 228,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 4,68 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 42 млн случаев, Индии (свыше 33,4 млн) и Бразилии (более 21 млн). Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
В России пятый день наблюдается рост суточной заболеваемости COVID-19, 18 сентября этот показатель впервые с 22 августа превысил отметку в 20 000 новых случаев инфекции. По данным руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, заболеваемость коронавирусом растет в 11 регионах. «Рост пока не выраженный, не динамичный, но он, безусловно, есть», – пояснила она.
Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в России в январе этого года. На данный момент в стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».