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Собянин объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Москве

Ведомости

Увеличение числа новых случаев коронавируса в Москве связано с возвращением многих горожан из отпусков и началом нового учебного года, заявил столичный мэр Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

«Осенний период, возвращаются люди из отпусков, школьники вернулись в школы. Надо просто в этот период, как всегда, быть осторожными, соблюдать санитарные требования и беречь себя и свое здоровье», – рассказал он (цитата по «РИА Новости»).

В России последние пять дней наблюдается рост суточной заболеваемости COVID-19, 18 сентября этот показатель впервые с 22 августа превысил отметку в 20 000 новых случаев инфекции. По данным руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, заболеваемость коронавирусом растет в 11 регионах. «Рост пока не выраженный, не динамичный, но он, безусловно, есть», – пояснила она. Снижение распространения коронавируса продолжается в 53 субъектах страны.

По данным опершатаба, вчера, 18 сентября, в столице коронавирус обнаружили у 2746 человек, выздоровели 1280 человек, умер 51 пациент.

Сейчас в стране одобрены к применению пять отечественных вакцин от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник лайт» и «ЭпиВакКорона-Н». Массовая вакцинация от коронавируса началась в январе этого года. В июле в Москве началась ревакцинация от коронавируса. Ее рекомендовано пройти тем, кто переболел коронавирусом или привился от него более полугода назад.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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