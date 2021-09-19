Собянин объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Москве
Увеличение числа новых случаев коронавируса в Москве связано с возвращением многих горожан из отпусков и началом нового учебного года, заявил столичный мэр Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
«Осенний период, возвращаются люди из отпусков, школьники вернулись в школы. Надо просто в этот период, как всегда, быть осторожными, соблюдать санитарные требования и беречь себя и свое здоровье», – рассказал он (цитата по «РИА Новости»).
В России последние пять дней наблюдается рост суточной заболеваемости COVID-19, 18 сентября этот показатель впервые с 22 августа превысил отметку в 20 000 новых случаев инфекции. По данным руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, заболеваемость коронавирусом растет в 11 регионах. «Рост пока не выраженный, не динамичный, но он, безусловно, есть», – пояснила она. Снижение распространения коронавируса продолжается в 53 субъектах страны.
По данным опершатаба, вчера, 18 сентября, в столице коронавирус обнаружили у 2746 человек, выздоровели 1280 человек, умер 51 пациент.
Сейчас в стране одобрены к применению пять отечественных вакцин от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник лайт» и «ЭпиВакКорона-Н». Массовая вакцинация от коронавируса началась в январе этого года. В июле в Москве началась ревакцинация от коронавируса. Ее рекомендовано пройти тем, кто переболел коронавирусом или привился от него более полугода назад.